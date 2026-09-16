Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Cập nhật mới về sức khỏe các nạn nhân

ANTD.VN - Bệnh viện 354 cho biết đang điều trị tích cực, theo dõi sát đối với 2 nạn nhân trong vụ cháy tại nhà 02, ngõ 2B, Văn Cao, Tây Hồ do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.

Bệnh viện Quân y 354 vừa thông tin về việc tiếp nhận và xử trí đối với nạn nhân vụ cháy nhà dân tại số nhà 02, ngõ 2B, phố Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội ngày 16/9/2026.

Liên quan đến vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ, Hà Nội rạng sáng ngày 16/9/2026, Bệnh viện Quân y 354 đã tiếp nhận cấp cứu 03 nạn nhân, gồm 01 nam giới 37 tuổi, 01 nữ giới 32 tuổi và 01 bệnh nhi nam 05 tuổi; Trường hợp đầu tiên vào viện hồi 04 giờ 10 phút cùng ngày.

Về tình hình sức khoẻ 03 nạn nhân cấp cứu, điều trị, Bệnh viện cho biết, bệnh nhân H.M.K, 05 tuổi: Theo dõi ngạt khói, xây xát phần mềm hai chân.

Sau khi được thở ô-xy, sát khuẩn vết thương và theo dõi liên tục, tình trạng ổn định, SpO2 99-100%; hồi 07 giờ 30 phút cùng ngày đã được kê đơn cho về theo dõi tại nhà và hẹn tái khám.

Bệnh nhân H.M.T, 37 tuổi, đang được điều trị bằng ô-xy cao áp, kiểm soát đường thở, kháng sinh và thay băng bỏng tại Khoa A12; hiện tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Theo dõi ngộ độc khí CO, bỏng hô hấp, bỏng độ II diện tích khoảng 7% vùng cẳng tay hai bên.

Bệnh nhân L.T.T, 32 tuổi, tình trạng chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi phải, chấn thương phần mềm đùi phải, theo dõi ngộ độc khí CO.

Hiện đang được hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát tại Khoa A12, tiên lượng nặng; Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và đề nghị hội chẩn liên viện với Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bệnh viện 354 cũng cho biết, Bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế phục vụ cấp cứu; tổ chức hội chẩn toàn viện đối với các ca bệnh nặng; bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bệnh.