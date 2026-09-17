Chủ động bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lớn

ANTD.VN - Trước tình trạng mưa vừa đến mưa to, có thời điểm mưa rất to gây ngập úng cục bộ, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng ứng trực, tăng cường tuần tra, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn.

Các lực lượng phối hợp xử lý điểm úng nước cục bộ trên địa bàn phường Phú Thượng

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài. Tại một số khu vực trũng thấp, nước dâng gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Trước thực tế trên, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Phú Thượng đã chủ động triển khai phương án ứng trực, tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, tập trung tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm và những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc, ngập úng.

Không quản ngại thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại hiện trường, thực hiện phân luồng, hướng dẫn phương tiện, điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Tại những thời điểm lượng phương tiện tăng cao hoặc mưa lớn làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, lực lượng Công an phường kịp thời tổ chức hướng dẫn, giúp các phương tiện di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc.

Trong mưa lớn, việc điều tiết giao thông không chỉ đòi hỏi sự tập trung mà còn cần khả năng xử lý linh hoạt trước những tình huống phát sinh. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự luôn bám sát địa bàn, chủ động phát hiện những điểm bất cập để kịp thời xử lý, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

CBCS phân luồng giao thông hạn chế ùn tắc trong thời điểm mưa to ngập úng

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đứng giữa trời mưa, trực tiếp phân luồng, hướng dẫn từng phương tiện tuy giản dị nhưng góp phần tạo sự yên tâm cho người dân trong quá trình di chuyển. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được Công an phường Phú Thượng duy trì nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ Nhân dân trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng với việc bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, ngập úng, Công an phường Phú Thượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết trước khi tham gia giao thông; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn.

Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế đi vào những khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông và hiệu lệnh của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Công an phường Phú Thượng tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi có tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần hạn chế ùn tắc, phòng ngừa tai nạn, bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận lợi và phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân trong những ngày thời tiết diễn biến bất lợi.