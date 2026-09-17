Hà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động III, sẵn sàng sơ tán dân

ANTD.VN - Lũ sông Bùi vượt báo động III từ chiều ngày 16-9, dự báo tiếp tục lên. Các xã đã triển khai gia cố đê và sẵn sàng sơ tán dân....

Lũ vượt báo động trên sông Bùi

Đê Bùi 2 qua địa bàn Xuân Mai, Hà Nội dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m, có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn: Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An.

Trước dự báo nước sông còn lên, ngày 16-9, chính quyền xã Xuân Mai đã huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và vật tư đến hiện trường; đồng thời tổ chức tuần tra toàn tuyến, tập trung xử lý các đoạn thấp, vị trí từng xảy ra sạt lở.

Tại một số vị trí nước đã tràn qua mặt đê, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng chống tràn, phủ bạt hạn chế dòng nước xói mặt và mái đê.

Các lực lượng được yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật mực nước sông Bùi và tình hình thượng nguồn để chủ động ứng phó.

Cùng với bảo vệ đê, địa phương tiếp tục bơm tiêu, hướng dẫn người dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi vùng có nguy cơ ngập; chủ động thu hoạch hoặc gia cố khu nuôi thủy sản nhằm giảm thiệt hại.

Tại xã Trần Phú, một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 cũng xảy ra tràn. Đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng thuộc Sư đoàn 308 và người dân tập trung xúc cát, đóng bao, đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu.

Xã Trần Phú đồng thời huy động phương tiện vận chuyển vật tư, tổ chức tuần tra các đoạn đê thấp và những vị trí từng sạt lở để kịp thời xử lý khi nước tiếp tục dâng.

Ở xã Quảng Bị, nước sông Bùi dâng cao đã gây ngập tại một số khu vực thấp trũng. Tính đến 7h00 ngày 16-9, tại thôn Ninh Kiều và thôn 5 có 125 hộ với 465 nhân khẩu bị ảnh hưởng; 21 người đã được di chuyển đến khu vực cao hơn.

Các cầu tạm nối sang khu vực Thanh Oai, Bình Minh đã bị ngập, địa phương dựng rào chắn, biển cấm người và phương tiện qua lại.

Xã Quảng Bị đã rà soát các hộ nằm ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị địa điểm và phương tiện phục vụ di dời; đồng thời bố trí biển cảnh báo tại các tuyến đường nước sâu, chảy xiết, kiểm tra an toàn hệ thống điện.

Lực lượng quân sự được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khi nước tiếp tục lên.

Không chỉ sông Bùi, lũ trên sông Tích cũng đang lên nhanh. Lúc 15h, ngày 16-9, mực nước tại Vĩnh Phúc đạt 7,96m, chỉ còn cách báo động III là 0,04m; tại Kim Quan đạt 8,02m, dưới báo động III là 0,38m.

Dự báo đến 15h ngày 17-9, Vĩnh Phúc có thể vượt báo động III là 0,35m, còn Kim Quan đạt mức báo động III.

Các khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương được cảnh báo nguy cơ ngập lụt.