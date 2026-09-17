Giữa mưa lớn, CSGT Hà Nội khẩn trương mở đường đưa người bất tỉnh đi cấp cứu

ANTD.VN - Trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn, những cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn khẩn trương lên đường, dẫn lối cho phương tiện chở một người đang bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 7h30 ngày 17-9-2026, trong khi đang làm nhiệm vụ điều khiển, phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội nhận được đề nghị hỗ trợ từ một lái xe ô tô.

Trên xe lúc này có anh Nguyễn Văn T (SN 1977, trú tại Võ Tranh, Thái Nguyên) đang trong tình trạng đau thận cấp và bất tỉnh. Gia đình lo lắng, mong muốn nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để được cấp cứu.

Cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng mở đường giữa mưa lớn đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu

Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, từng phút đều có ý nghĩa đối với người bệnh, hai cán bộ CSGT lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn phương tiện chở bệnh nhân di chuyển về Bệnh viện Việt Đức.

Thời điểm đó, Hà Nội đang có mưa lớn. Nhiều tuyến đường bị ngập úng, lượng phương tiện đông, việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 đã chỉ đạo các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến chủ động phối hợp, điều tiết, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân nhanh chóng vượt qua những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa ngập.

Bệnh nhân nhờ có sự giúp đỡ của lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời đến bệnh viện

Giữa dòng phương tiện chậm chạp trong mưa, chiếc xe chở người bệnh được các cán bộ, chiến sĩ CSGT dẫn đường từng đoạn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong tình huống đặc biệt này, các chiến sĩ còn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh có thể tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Sau hành trình khẩn trương, anh Nguyễn Văn T. đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

Có lẽ với những cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ hôm ấy, việc hỗ trợ một người dân trong lúc nguy cấp là điều rất đỗi bình thường trong công việc hàng ngày. Thế nhưng, phía sau đó là cả sự tận tâm và trách nhiệm đối với mỗi người dân.

Dù trời mưa lớn, đường sá ngập úng, giao thông khó khăn, những người chiến sĩ CSGT vẫn có mặt trên từng tuyến đường, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Sự chủ động, nhanh chóng và không quản ngại vất vả ấy góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Một hành trình đưa người bệnh đến bệnh viện giữa cơn mưa lớn có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự tận tụy của những người chiến sĩ trên đường lại để lại một dấu ấn đẹp: "Ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi nhân dân cần, lực lượng Công an luôn sẵn sàng có mặt".