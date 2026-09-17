Hướng dẫn người dân góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên VNeID

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và trách nhiệm của Nhân dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể chủ động truy cập ứng dụng VNeID để nghiên cứu và gửi ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo các bước sau:

1.1 Đọc dự thảo sửa đổi

Bước 1: Công dân thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ nhấn vào banner Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự

Màn hình trang chủ.

Người dân có thể góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên VNeID

Bước 2: Công dân nhấn Xem tài liệu

Màn hình dự thảo Bộ luật Hình sự.

Bước 3: Công dân đọc nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Nhấn để lưu dự thảo về điện thoại

Màn hình nội dung dự thảo văn kiện.

1.2 Góp ý dự thảo

Bước 1: Tại màn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), công dân thực hiện góp ý:

+ Nhấn Tán thành hoàn toàn nếu đồng ý với nội dung dự thảo và nhấn Gửi góp ý

Màn hình chọn Tán thành hoàn toàn với dự thảo.

+ Trường hợp tán thành và muốn góp một số ý kiến: Công dân tích chọn Tán thành có góp ý và Chọn điều luật cần góp ý và nhập lý do với điều luật đã chọn. Hoặc có thể nhập nội dung góp ý chung với toàn bộ dự thảo và nhấn Gửi góp ý.

Màn hình tán thành có góp ý và chọn điều luật cần góp ý; màn hình chọn điều luật.

Màn hình sau khi nhập các nội dung góp ý các điều và nội dung góp ý chung với toàn bộ dự thảo.

+ Nhấn để xóa điều luật đã chọn

+ Trường hợp không tán thành: Công dân tích chọn Không tán thành, Chọn điều luật cần góp ý và nhập lý do không tán thành với điều luật đã chọn. Hoặc nhập nội dung không tán thành chung với toàn bộ dự thảo và nhấn Gửi góp ý.

Màn hình chọn không tán thành và chọn điều luật cần góp ý; màn hình chọn điều luật.

Màn hình sau khi nhập các nội dung không tán thành các điều và nội dung không tán thành chung toàn bộ dự thảo.

- Nhấn để xóa điều luật đã chọn

Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo gửi góp ý về dự thảo Bộ luật Hình sự thành công

+ Nhấn Đóng để quay lại màn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Màn hình thông báo gửi góp ý điều luật thành công.

Bước 4: Để xem lại góp ý vừa tạo, công dân nhấn Xem lại nội dung góp ý