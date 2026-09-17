Phú Thọ quy hoạch sân golf 3.000ha tại Lũng Vân gắn với du lịch sinh thái, leo núi bằng cáp treo và tàu hoả

ANTD.VN -UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sân golf 3.000 ha ở khu vực Hòa Bình cũ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án khoảng 3.000 ha này được lập quy hoạch ở các xã Vân Sơn, Mường Bi, Mai Châu và Mai Hạ. Đây đều là những khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập.

Tỉnh Phú Thọ định hướng khu phát triển du lịch sinh thái kết hợp nhà ở theo hình thức làng trên núi; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát triển sân golf và các loại hình vui chơi giải trí; Hệ thống cáp treo, hệ sinh thái tự nhiên để tạo trải nghiệm trọn vẹn của du khách và cư dân về đặc thù thiên nhiên tại Lũng Vân; phát triển kết nối hạ tầng phục vụ du lịch tương thích với địa hình đồi núi phục vụ thông qua hệ thống cáp treo và tàu hỏa leo núi...

Phát triển kết nối hạ tầng phục vụ du lịch tương thích với địa hình đồi núi phục vụ thông qua hệ thống cáp treo và tàu hỏa leo núi; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc địa phương gắn với du lịch cộng đồng; Khu dân cư hiện trạng được chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ.

Tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt lập quy hoạch sân golf ở khu vực Hoà Bình cũ gắn với du lịch sinh thái, cáp treo và tàu hoả leo núi

Tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, trong phương án phát triển các khu chức năng đã xác định định hướng phát triển không gian du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa - tín ngưỡng, du lịch cộng đồng và khám phá tự nhiên tại các cụm du lịch: Lương Sơn - thành phố Hòa Bình - Đà Bắc-Cao Phong; Mai Châu - Tân Lạc - Lạc Sơn; Kim Bôi - Lạc Thủy - Yên Thủy.

Quy mô dân số tại khu vực lập quy hoạch đến năm 2050 có thể đạt 55.00 người. Phú Thọ dự tính chi phí lập quy hoạch cho dự án trên khoảng 1,29 tỷ đồng.

Trước sáp nhập Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình cũ từng lên kế hoạch trở thành thủ phủ sân golf tại Việt Nam. Nửa cuối năm 2023, địa phương này bổ sung vào quy hoạch thêm 16 sân golf với tổng diện tích 1.755 ha.