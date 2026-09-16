Người đàn ông Quảng Trị may mắn trúng 4 vé Vietlott tiền tỷ trong chưa đầy 3 tháng

ANTD.VN - Anh Vương Hạnh (Quảng Trị) trúng một lúc 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Loto 3/55 của Vietlott với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Đáng nói cách đây 3 tháng, anh đã từng trúng Độc đắc loại hình xổ số này với giá trị giải thưởng gần 10 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2026, theo ủy quyền từ Vietlott, Đại lý Lottario đã tổ chức trao 03 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00874 cho anh Vương Hạnh.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Đại lý Lottario xác định 03 tấm vé trúng thưởng giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00874 với giá trị trúng thưởng 4.071.053.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Vì đây là kỳ chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 nên giải Nhất tăng từ 10 triệu đồng/giải lên đến hơn 1,2 tỷ đồng mỗi giải và anh Hạnh là người may mắn trúng 3/8 giải Nhất.

Anh Vương Hạnh và 3 giải Nhất xổ số được trao

03 tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 28 Quang Trung, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là điểm bán đã phát hành 01 tấm vé trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 00139 trị giá hơn 44 tỷ đồng và 02 tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3 tỷ đồng mỗi vé.

Anh Vương Hạnh hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị và làm trong lĩnh vực xây dựng. Anh biết đến Vietlott thông qua các kênh truyền thông từ khoảng 7 – 8 năm trước và bắt đầu tham gia dự thưởng từ thời điểm đó đến nay. Các sản phẩm ông thường tham gia gồm xổ số tự chọn Power 6/55, Mega 6/45, và xổ số quay nhanh Lotto 5/35, Keno.

Đặc biệt, trước đó tại kỳ QSMT số 00707 của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 (ngày 17/6/2026), anh Hạnh cũng đã là người chơi may mắn trúng Độc đắc với giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng.

Anh cho biết, sau khi trúng giải, anh vẫn duy trì thói quen mua vé và khi tới kỳ chia giải xổ số quay nhanh Lotto 5/35 thì anh có mua nhiều hơn thường ngày để có nhiều cơ hội trúng các giải được chia.

Sau khi nhận thưởng, anh Vương Hạnh trao tặng 30 triệu đồng đến thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị để xây dựng đình làng, và trao quà tặng đến các cháu học sinh giỏi của thôn.

Phần còn lại, anh cho biết sẽ dành để chăm lo cho gia đình nhỏ, sửa sang nhà cửa, lo cho con cái và cháu học tập, gửi tiết kiệm nhằm tạo nền tảng ổn định cho tương lai. Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại.

Theo quy định, anh Hạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 400 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại tỉnh Quảng Trị – địa phương phát hành vé, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.