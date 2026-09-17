Nhà trường phải chuẩn bị điều kiện thiết yếu đề phòng thời tiết nguy hiểm

ANTD.VN - Hà Nội yêu cầu trường học chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

Nhiều trường học Hà Nội đã từng bố trí cho học sinh ăn nghỉ tại trường t do mưa lớn gây ngập sâu nhiều đường phố Hà Nội ngày 30/9/2025.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết thiên tai, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài sản của các cơ sở giáo dục, ngày 17-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, các trường cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các cơn bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và chính quyền địa phương. Duy trì đầu mối thông tin, chế độ trực và sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường. Kiểm tra mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đặc biệt rà soát hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ. Đối với nguy cơ chưa thể xử lý kịp ngay, phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời.

Đảm bảo an toàn cho trẻ, học sinh trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau các cơn bão. Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Không tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn. Thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả học sinh an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu và tài sản có giá trị đến nơi an toàn, có biện pháp bảo vệ phòng học, kho, phòng thiết bị, hệ thống điện và các khu vực dễ bị ngập. Khi xảy ra ngập úng, mất điện hoặc có sự cố điện phải khoanh vùng nguy hiểm và xử lý khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú quản lý chặt chẽ học sinh. Chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau các cơn bão, mưa lớn khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh. Chỉ tổ chức cho trẻ em, học sinh trở lại trường khi điều kiện cơ bản đã được đảm bảo, kịp thời vệ sinh, kháng khuẩn, khắc phục ngập úng và xử lý các nguy cơ phát sinh.