Bộ Nội vụ nói gì về kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến việc giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ xuống 55 tuổi, lao động nam xuống 60 tuổi trong ngành giáo dục.

Cử tri kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên

Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI liên quan đến việc giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên.

Trước đó, cử tri kiến nghị ngành giáo dục nói chung và giáo viên, người làm công tác giảng dạy nói riêng nên quy định theo hướng giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ xuống 55 tuổi, lao động nam xuống 60 tuổi.

Việc này nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động để được hưởng lương hưu hằng tháng phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định này nhằm đảm bảo hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng, từ đó đảm bảo cân đối, bền vững lâu dài của quỹ bảo hiểm xã hội.

Vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được Trung ương thảo luận trong đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII và thống nhất thông qua Nghị quyết 28/2018/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết 28, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019, trong đó quy định nội dung tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể các mặt liên quan.

Vì vậy Bộ luật Lao động năm 2019 quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hay điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ mà được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.

Bên cạnh đó, những người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc những người lao động sức khỏe yếu (bị suy giảm khả năng lao động) có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường (nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp).

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng cho biết, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường, đồng thời không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.