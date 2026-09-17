Hơn 1.500 đoàn viên xã Cổ Lễ lan tỏa những phần việc vì cộng đồng

ANTD.VN - Từ vệ sinh môi trường, tiếp sức mùa thi đến sửa nhà và gây quỹ giúp người khó khăn, tuổi trẻ xã Cổ Lễ đang ghi dấu bằng những phần việc thiết thực cho cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cổ Lễ Bùi Thị Kim Liên trao quyết định công nhận Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2025-2030 cho anh Nguyễn Công Văn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Dấu mốc mới của tổ chức Đoàn xã Cổ Lễ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất tổ chức Đoàn của xã Trung Đông, xã Trực Tuấn và thị trấn Cổ Lễ. Toàn xã hiện có 41 cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc với hơn 1.500 đoàn viên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu giai đoạn hoạt động mới sau hợp nhất. Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình và Đảng ủy xã, các chương trình được triển khai theo hướng gắn nhiệm vụ của tổ chức Đoàn với nhu cầu cụ thể tại khu dân cư, trường học và các gia đình còn khó khăn.

Đoàn xã Cổ Lễ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho học sinh Trường THCS Cổ Lễ. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nếp sống mới và thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn. Nội dung này được cụ thể hóa bằng công trình thanh niên, hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân.

Công trình thanh niên gắn với trường học và khu dân cư

Trong các đợt tình nguyện, đoàn viên đảm nhận vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa tại điểm sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn xã cũng phối hợp với nhà trường, công an và các đơn vị chuyên môn tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh.

Đoàn viên vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Đông. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Đoàn xã Cổ Lễ phối hợp tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước tại Trường THCS Trung Đông năm 2026. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Cổ Lễ

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn xã trao mô hình thùng rác tái sinh gây quỹ cho 13 điểm trường, với tổng trị giá 32,5 triệu đồng. Nguồn quỹ từ mô hình được dùng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn xã Cổ Lễ trao thùng rác gây quỹ cho Trường Tiểu học Trực Tuấn. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Có mặt ở những nơi cộng đồng cần

Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Cổ Lễ được mở rộng từ chăm sóc sức khỏe, hiến máu đến thăm hỏi thiếu nhi. Cán bộ, đoàn viên hỗ trợ người dân tại các đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; lực lượng đoàn viên công an tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em tại Nhà tình thương Thánh Vinh Sơn Phao Lô Trung Lao.

Cán bộ, đoàn viên hỗ trợ người dân tại đợt khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí ở Nhà văn hóa xã Cổ Lễ năm 2026. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Cổ Lễ

Đoàn viên Công an xã Cổ Lễ thăm, tặng quà thiếu nhi tại Nhà tình thương Thánh Vinh Sơn Phao Lô Trung Lao. Ảnh: Công an xã Cổ Lễ

Đoàn viên xã Cổ Lễ tham gia hiến máu tình nguyện tại Nhà văn hóa xã. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Cổ Lễ

Ở trường học, Đoàn xã phối hợp với Trường THPT Lê Quý Đôn thành lập một đội hình Mùa hè xanh gồm 80 tình nguyện viên và một đội hình Tiếp sức mùa thi gồm 44 tình nguyện viên. Các bạn trẻ hỗ trợ thí sinh, phát nước miễn phí và tham gia giữ gìn trật tự tại điểm thi.

Đoàn viên tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Từ nguồn vật liệu cũ của Trường THCS Đào Sư Tích, Đoàn xã vận chuyển 32 bộ cửa sắt để hỗ trợ sửa chữa nhà cho 17 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn viên còn gia cố 102 m² mái tôn cho ba hộ gia đình và đóng góp ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng Nhà Tình thương cho gia đình anh Trần Văn Thắng ở thôn Trực Đông.

Đoàn viên hỗ trợ sửa chữa, gia cố mái nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước mùa mưa bão. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Đoàn xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể tổ chức 12 buổi rửa xe gây quỹ, thu hơn 22 triệu đồng để chăm lo người nghèo. Người dân và đoàn viên cùng gói 300 chiếc bánh chưng tặng các gia đình khó khăn.

Chương trình rửa xe gây quỹ chăm lo Tết cho người nghèo. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Bánh chưng được chuẩn bị để tặng các gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Lễ

Những con số về đội hình tình nguyện, mái nhà được sửa, điểm trường nhận công trình và nguồn quỹ an sinh cho thấy cách tuổi trẻ xã Cổ Lễ đưa tinh thần xung kích vào từng phần việc. Đây cũng là đóng góp cụ thể của đoàn viên, thanh niên vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.