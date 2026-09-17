Nhiều tuyến phố ngập nặng sau liên tiếp các đợt mưa lớn

ANTD.VN -Những đợt mưa lớn liên tục từ đêm 16-9 đến sáng 17-9 khiến nhiều tuyến phố, địa bàn dân cư nội và ngoại thành Hà Nội bị ngập, người dân đi lại khó khăn. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học.

Những ngày qua mưa tại Hà Nội đã khiến nước dềnh tại một số khu vực, ảnh hưởng tới các hộ dân như: Khu vực dân cư ngoài đê Phường Hồng Hà, các hộ dân ven đê sông Bùi.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đêm ngày 16 đến sáng ngày 17-9 đã khiến nhiều khu vực cả nội thành Hà Nội bị ngập. Nhiều khu vực vượt 100mm, lớn nhất tại trạm Mễ Trì, phường Từ Liêm 155mm.

Theo ghi nhận một số khu vực An Khánh, Tây Mỗ, Yên Nghĩa, Xa La, Long Biên, Triều Khúc, Đình Thôn, Mỹ Đình, Trần Đăng Ninh, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng...đã ngập úng, có nơi ngập sâu.

Đại lộ Thăng Long

Lương Thế Vinh

Khu vực Tây Mỗ, Mỹ Đình

Khu vực Thái Thịnh, Đống Đa ngập cục bộ từ đêm 16-9