Sạt lở vùi lấp 3 người trong một gia đình lúc rạng sáng

Theo đó, rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn Dong, sinh năm 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở taluy. Khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả ba nạn nhân; tất cả đều đã tử vong, gồm: Ông Xa Văn Dong, sinh năm 1975; Bà Đinh Thị Hoan, sinh năm 1979, vợ ông Dong; Bà Xa Thị Chinh, sinh năm 1947, mẹ ông Dong.

Con trai ông Dong là Xa Long Vũ, sinh năm 2006, hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ về gia đình.