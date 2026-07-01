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Thi tốt nghiệp THPT: 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, Hà Nội thí sinh đạt điểm cao nhất 29,75

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Duy Anh

ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, Hà Nội có thí sinh điểm cao nhất 29,75.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, trong đó, 4 thí sinh đạt tổng 30/30 điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), thí sinh còn lại đạt mức này ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

Thủ khoa tổ hợp A00 đến từ Bắc Ninh. Với khối B00, ba thí sinh ở TP HCM đạt 30 điểm, một thí sinh ở Đăk Lăk.

Người đứng đầu tổ hợp A01, D01 và C00 đều đến từ Hà Nội với điểm ba môn lần lượt là 29,75, 29 và 28,75. Riêng A01 có thêm một thí sinh đến từ Hưng Yên cùng đạt 29,75.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã công bố thủ khoa các khối xét tuyển đại học năm nay thi tại Hà Nội cụ thể như sau:

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Từ khóa:

#Thủ khoa đại học

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