Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h sáng nay

Từ 8h sáng nay, 1/7, thí sinh cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo link của Sở GD-ĐT hoặc Bộ GD-ĐT.
Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận, sau đó ấn Tra cứu để nhận kết quả thi.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, các bài thi và môn thi đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GDĐT.
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.
Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
|Mã tỉnh
|Tỉnh/thành phố
|Đường link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Sở GDĐT địa phương
|01
|Thành phố Hà Nội
|https://tracuu.hanoi.edu.vn/
|04
|Tỉnh Cao Bằng
|https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/
|08
|Tỉnh Tuyên Quang
|https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/
|11
|Tỉnh Điện Biên
|https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/
|12
|Tỉnh Lai Châu
|http://diemthithpt.laichau.edu.vn
|14
|Tỉnh Sơn La
|https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn
|15
|Tỉnh Lào Cai
|http://diemthi.laocai.edu.vn
|19
|Tỉnh Thái Nguyên
|https://diemthi.thainguyen.edu.vn
|20
|Tỉnh Lạng Sơn
|http://tracuudiem.langson.edu.vn
|22
|Tỉnh Quảng Ninh
|https://diemthi.quangninh.edu.vn/
|24
|Tỉnh Bắc Ninh
|http://diemthi.bacninh.edu.vn
|25
|Tỉnh Phú Thọ
|https://tracuudiem.phutho.edu.vn/
|31
|Thành phố Hải Phòng
|http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/
|33
|Tỉnh Hưng Yên
|http://diemthi.hungyen.edu.vn/
|37
|Tỉnh Ninh Bình
|https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/
|38
|Tỉnh Thanh Hóa
|http://thitn.thanhhoa.edu.vn
|40
|Tỉnh Nghệ An
|https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
|42
|Tỉnh Hà Tĩnh
|http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/
|44
|Tỉnh Quảng Trị
|https://diemthi.quangtri.edu.vn/
|46
|Thành phố Huế
|http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/
|48
|Thành phố Đà Nẵng
|tracuudiem.danang.edu.vn
tracuudiem.danang.gov.vn
|51
|Tỉnh Quảng Ngãi
|https://diemthi.quangngai.edu.vn
|52
|Tỉnh Gia Lai
|diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080/
|56
|Tỉnh Khánh Hòa
|http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/
|66
|Tỉnh Đắk Lắk
|https://diemthi.daklak.edu.vn/
|68
|Tỉnh Lâm Đồng
|https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/
|75
|Tỉnh Đồng Nai
|https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/
|79
|Thành phố Hồ Chí Minh
|diemthi.hcm.edu.vn
|80
|Tỉnh Tây Ninh
|https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn
|82
|Tỉnh Đồng Tháp
|http://tracuudiem.dongthap.edu.vn
|86
|Tỉnh Vĩnh Long
|http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/
|91
|Tỉnh An Giang
|https://tracuu.angiang.edu.vn/
|92
|Thành phố Cần Thơ
|https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
|96
|Tỉnh Cà Mau
|http://diemthithpt.camau.edu.vn/
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.