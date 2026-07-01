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Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h sáng nay

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Duy Anh

ANTD.VN - 8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các thí sinh ở Hà Nội có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT trên link tra cứu của Sở GD-ĐT Hà Nội hoặc Bộ GD-ĐT.

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Hôm nay thí sinh sẽ biết kết quả thi tốt nghiệp THPT

Từ 8h sáng nay, 1/7, thí sinh cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo link của Sở GD-ĐT hoặc Bộ GD-ĐT.

Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận, sau đó ấn Tra cứu để nhận kết quả thi.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, các bài thi và môn thi đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GDĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh
Tỉnh/thành phố
Đường link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Sở GDĐT địa phương
01
Thành phố Hà Nội
https://tracuu.hanoi.edu.vn/
04
Tỉnh Cao Bằng
https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/
08
Tỉnh Tuyên Quang
https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/
11
Tỉnh Điện Biên
https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/
12
Tỉnh Lai Châu
http://diemthithpt.laichau.edu.vn
14
Tỉnh Sơn La
https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn
15
Tỉnh Lào Cai
http://diemthi.laocai.edu.vn
19
Tỉnh Thái Nguyên
https://diemthi.thainguyen.edu.vn
20
Tỉnh Lạng Sơn
http://tracuudiem.langson.edu.vn
22
Tỉnh Quảng Ninh
https://diemthi.quangninh.edu.vn/
24
Tỉnh Bắc Ninh
http://diemthi.bacninh.edu.vn
25
Tỉnh Phú Thọ
https://tracuudiem.phutho.edu.vn/
31
Thành phố Hải Phòng
http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/
33
Tỉnh Hưng Yên
http://diemthi.hungyen.edu.vn/
37
Tỉnh Ninh Bình
https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/
38
Tỉnh Thanh Hóa
http://thitn.thanhhoa.edu.vn
40
Tỉnh Nghệ An
https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
42
Tỉnh Hà Tĩnh
http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/
44
Tỉnh Quảng Trị
https://diemthi.quangtri.edu.vn/
46
Thành phố Huế
http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/
48
Thành phố Đà Nẵng
tracuudiem.danang.edu.vn

tracuudiem.danang.gov.vn
51
Tỉnh Quảng Ngãi
https://diemthi.quangngai.edu.vn
52
Tỉnh Gia Lai
diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080/
56
Tỉnh Khánh Hòa
http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/
66
Tỉnh Đắk Lắk
https://diemthi.daklak.edu.vn/
68
Tỉnh Lâm Đồng
https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/
75
Tỉnh Đồng Nai
https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/
79
Thành phố Hồ Chí Minh
diemthi.hcm.edu.vn
80
Tỉnh Tây Ninh
https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn
82
Tỉnh Đồng Tháp
http://tracuudiem.dongthap.edu.vn
86
Tỉnh Vĩnh Long
http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/
91
Tỉnh An Giang
https://tracuu.angiang.edu.vn/
92
Thành phố Cần Thơ
https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
96
Tỉnh Cà Mau
http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h sáng nay ảnh 2

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Từ khóa:

#Tra cứu kết quả thi

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