Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 8h sáng nay

ANTD.VN - 8h ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các thí sinh ở Hà Nội có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT trên link tra cứu của Sở GD-ĐT Hà Nội hoặc Bộ GD-ĐT.

Hôm nay thí sinh sẽ biết kết quả thi tốt nghiệp THPT

Từ 8h sáng nay, 1/7, thí sinh cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo link của Sở GD-ĐT hoặc Bộ GD-ĐT.

Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận, sau đó ấn Tra cứu để nhận kết quả thi.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, các bài thi và môn thi đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GDĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh

Tỉnh/thành phố

Đường link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Sở GDĐT địa phương

01

Thành phố Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn/

04

Tỉnh Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/

08

Tỉnh Tuyên Quang

https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/

11

Tỉnh Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/

12

Tỉnh Lai Châu

http://diemthithpt.laichau.edu.vn

14

Tỉnh Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn

15

Tỉnh Lào Cai

http://diemthi.laocai.edu.vn

19

Tỉnh Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn

20

Tỉnh Lạng Sơn

http://tracuudiem.langson.edu.vn

22

Tỉnh Quảng Ninh

https://diemthi.quangninh.edu.vn/

24

Tỉnh Bắc Ninh

http://diemthi.bacninh.edu.vn

25

Tỉnh Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn/

31

Thành phố Hải Phòng

http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/

33

Tỉnh Hưng Yên

http://diemthi.hungyen.edu.vn/

37

Tỉnh Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/

38

Tỉnh Thanh Hóa

http://thitn.thanhhoa.edu.vn

40

Tỉnh Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi

42

Tỉnh Hà Tĩnh

http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/

44

Tỉnh Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn/

46

Thành phố Huế

http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/

48

Thành phố Đà Nẵng

tracuudiem.danang.edu.vn



tracuudiem.danang.gov.vn 51

Tỉnh Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn

52

Tỉnh Gia Lai

diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080/

56

Tỉnh Khánh Hòa

http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/

66

Tỉnh Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn/

68

Tỉnh Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/

75

Tỉnh Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/

79

Thành phố Hồ Chí Minh

diemthi.hcm.edu.vn

80

Tỉnh Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn

82

Tỉnh Đồng Tháp

http://tracuudiem.dongthap.edu.vn

86

Tỉnh Vĩnh Long

http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

91

Tỉnh An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn/

92

Thành phố Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn

96

Tỉnh Cà Mau

http://diemthithpt.camau.edu.vn/



Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.