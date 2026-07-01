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Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh

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Duy Anh

ANTD.VN - Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 1/7, ngay sau thời điểm thí sinh bắt đầu tra cứu điểm thi.

Sáng 1/7, Bộ GD-ĐT đã công bố toàn bộ phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT. Nhìn vào phổ điểm thi, thí sinh có thể biết mình nằm trong top thí sinh ở mức điểm nào để xét tuyển vào các ngành nghề phù hợp với mức điểm.

theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, phổ điểm 12 môn thi năm nay cho thấy đề thi phân hóa tốt, giúp các trường đại học phân loại được đầu vào tuyển sinh.

Cụ thể phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Phổ điểm toán:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 1
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 2
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 3

Phổ điểm ngữ văn:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 4

Phổ điểm tiếng Anh:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 5

Phổ điểm vật lý:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 6

Phổ điểm hóa học:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 7

Phổ điểm sinh học:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 8
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 9
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 10

Phổ điểm lịch sử:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 11

Phổ điểm địa lý:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 12
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 13
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 14

Phổ điểm giáo dục kinh tế và pháp luật:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 15

Phổ điểm tin học:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 16
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 17
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 18

Phổ điểm công nghệ nông nghiệp:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 19
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 20
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 21

Phổ điểm công nghệ công nghiệp:

Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 22
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 23
Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh ảnh 24

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

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