Phổ điểm tốt nghiệp phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh

ANTD.VN - Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 1/7, ngay sau thời điểm thí sinh bắt đầu tra cứu điểm thi.

Sáng 1/7, Bộ GD-ĐT đã công bố toàn bộ phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT. Nhìn vào phổ điểm thi, thí sinh có thể biết mình nằm trong top thí sinh ở mức điểm nào để xét tuyển vào các ngành nghề phù hợp với mức điểm.

theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, phổ điểm 12 môn thi năm nay cho thấy đề thi phân hóa tốt, giúp các trường đại học phân loại được đầu vào tuyển sinh.

Cụ thể phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Phổ điểm toán:

Phổ điểm ngữ văn:

Phổ điểm tiếng Anh:

Phổ điểm vật lý:

Phổ điểm hóa học:

Phổ điểm sinh học:

Phổ điểm lịch sử:

Phổ điểm địa lý:

Phổ điểm giáo dục kinh tế và pháp luật:

Phổ điểm tin học:

Phổ điểm công nghệ nông nghiệp:

Phổ điểm công nghệ công nghiệp:

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.