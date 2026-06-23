ANTD.VN - Quỹ "Triệu đôi mắt sáng" và Ngân hàng Mô Bệnh viện Đông Đô đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, nơi mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại ánh sáng cho người bệnh mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng cho cả một gia đình.

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Từ “Triệu đôi mắt sáng” đến Ngân hàng Mô Bệnh viện Đông Đô – những nỗ lực vì cộng đồng

Có những niềm hạnh phúc tưởng như rất đỗi bình thường với nhiều người, nhưng lại là điều xa xỉ đối với những bệnh nhân đang sống trong bóng tối vì bệnh lý về mắt.

Hành trình trao hy vọng: Từ những đôi mắt tìm lại ánh sáng đến khát vọng hồi sinh cuộc đời

Đó là khoảnh khắc người mẹ già lần đầu nhìn rõ khuôn mặt con cháu sau nhiều năm thị lực suy giảm. Là giây phút một em nhỏ có thể tự mình đọc những con chữ trên trang sách. Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy ánh nắng ban mai sau chuỗi ngày dài mờ đục.

Bệnh viện Đông Đô tổ chức chương trình thăm khám, hội chẩn cùng chuyên gia quốc tế

Bác sỹ Ths. Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô phát biểu tại chương trình

Đằng sau những khoảnh khắc ấy là sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ cùng những chương trình giàu tính nhân văn mà Bệnh viện Đông Đô đang bền bỉ thực hiện vì cộng đồng.

Một trong số đó là Quỹ “Triệu đôi mắt sáng" - chương trình được hình thành với mong muốn mang cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao đến với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những bệnh nhân không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị. Thông qua quỹ, nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về mắt đã được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí khám, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị, mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng tưởng chừng đã khép lại.

Theo bác sỹ Ths. Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô: “Điều những nhân viên y tế tại Đông Đô nhận được sau mỗi hành trình không chỉ là những lá thư cảm ơn hay những cái bắt tay đầy xúc động của người bệnh. Giá trị lớn nhất chính là được chứng kiến niềm vui vỡ òa khi một người vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật có thể nhìn thấy người thân đang chờ đợi phía trước. Trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đông Đô không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ điều trị mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề căn cơ hơn của ngành nhãn khoa”.

Theo các chuyên gia, hàng trăm nghìn người Việt Nam đang bị mù hoặc suy giảm thị lực nghiêm trọng do các bệnh lý giác mạc. Nhiều trường hợp hoàn toàn có thể phục hồi thị lực nếu được ghép giác mạc đúng thời điểm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn giác mạc đạt tiêu chuẩn phục vụ điều trị.

Thực tế đó đã thôi thúc Bệnh viện Đông Đô xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng Mô - một bước đi được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển chuyên sâu lĩnh vực nhãn khoa.

Nếu Quỹ "Triệu đôi mắt sáng" là cánh tay nối dài giúp người bệnh vượt qua rào cản kinh tế thì Ngân hàng Mô được kỳ vọng trở thành chiếc cầu nối giữa những người hiến tặng và những bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.

Khát vọng từ những giác mạc hiến tặng

Ngân hàng Mô Bệnh viện Đông Đô được xây dựng với mục tiêu thu nhận, bảo quản và phân phối giác mạc, màng ối phục vụ công tác ghép cho người bệnh. Xa hơn, đây còn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Đối với nhiều gia đình người hiến, việc trao tặng giác mạc chính là cách để một phần sự sống được tiếp tục. Khi một người ra đi, ánh sáng từ đôi mắt ấy vẫn có thể hiện hữu trong cuộc đời của những người khác.

Không ít bác sĩ nhãn khoa gọi đó là "món quà của sự hồi sinh". Bởi phía sau mỗi giác mạc được hiến tặng là cơ hội để một bệnh nhân thoát khỏi cảnh mù lòa; là niềm vui của người cha có thể nhìn thấy con trưởng thành; là niềm hạnh phúc của một người mẹ được ngắm nhìn khuôn mặt những đứa con sau nhiều năm xa cách trong bóng tối.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép giác mạc ngày càng tăng, việc hình thành một ngân hàng mô hiện đại không chỉ góp phần giảm áp lực cho các cơ sở chuyên khoa tuyến Trung ương mà còn tạo điều kiện để nhiều người bệnh được tiếp cận điều trị kịp thời hơn.

Quan trọng hơn cả, đó là sự chung tay xây dựng một hệ sinh thái nhân văn, nơi hoạt động khám chữa bệnh không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn mà còn hướng tới những giá trị xã hội sâu sắc.

Từ những ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo, những chương trình thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa đến nỗ lực xây dựng Ngân hàng Mô phục vụ cộng đồng, hành trình của Bệnh viện Đông Đô đang được viết nên bằng trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái.

Ánh sáng được trao đi từ một đôi mắt có thể làm thay đổi số phận của một con người. Và khi những ánh sáng ấy tiếp tục được lan tỏa, hy vọng sẽ không còn là điều xa vời đối với những người đang ngày đêm mong mỏi được nhìn thấy cuộc sống bằng chính đôi mắt của mình.

Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của hành trình mang tên "Trao hy vọng" mà Bệnh viện Đông Đô đang bền bỉ thực hiện trên con đường phụng sự cộng đồng.