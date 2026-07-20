Chuẩn bị nhân lực kiểm định khí thải xe máy từ 1-1-2027

ANTD.VN - Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, theo lộ trình, từ ngày 1/7/2027 việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ được triển khai trước tại Hà Nội và TP.HCM.

Để đáp ứng yêu cầu này, Cục sẽ tổ chức các khóa đào tạo đăng kiểm viên kiểm định khí thải ngay từ đầu năm 2027.

Ngoài lực lượng đăng kiểm viên chuyên trách, đội ngũ đăng kiểm viên đang làm việc tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước cũng sẽ được tập huấn, cập nhật kiến thức về động cơ, hệ thống xử lý khí thải, quy trình kiểm định và sử dụng phần mềm chuyên dụng.

Việc chuẩn bị sớm về nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống đăng kiểm sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mới, đáp ứng nhu cầu kiểm định khí thải xe máy theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và giảm phát thải ra môi trường.

Từ 1-1-2027, xe máy tại Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt đầu phải kiểm định khí thải định kỳ

Theo Nghị định 89, điều kiện thành lập cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Diện tích tối thiểu của khu vực kiểm định giảm từ 15 m2 xuống còn 10 m2 đối với một thiết bị đo khí thải; từ thiết bị thứ hai trở đi chỉ cần bổ sung thêm 5 m2 cho mỗi thiết bị.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí thuê mặt bằng và đầu tư cơ sở vật chất.

Nghị định cũng đơn giản hóa điều kiện về nhân lực khi mỗi cơ sở chỉ cần có tối thiểu một đăng kiểm viên được cấp chứng chỉ chuyên môn thực hiện kiểm định khí thải, đồng thời bãi bỏ quy định về nhân viên nghiệp vụ.

Các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới nếu muốn thực hiện kiểm định khí thải xe máy phải bố trí luồng kiểm định riêng, không sử dụng chung với dây chuyền kiểm định ô tô nhằm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, Thông tư 30/2026 đã quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiểm định khí thải. Chủ phương tiện có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, gửi qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm. Thời gian giải quyết hồ sơ tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đáng chú ý, đối với xe kiểm định lần đầu có thời gian sử dụng không quá 5 năm, chưa cải tạo động cơ hoặc hệ thống xử lý khí thải và đã có dữ liệu trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe không phải đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm. Cơ sở đăng kiểm sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận điện tử trên hệ thống. Trong khi đó, các phương tiện đã sử dụng trên 5 năm, đã cải tạo hoặc chưa có dữ liệu sẽ phải đưa xe đến kiểm tra thực tế và đo khí thải theo quy định.