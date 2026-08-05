Lượng tiền bất chính “khủng” của Mr Pips được bố mẹ và bạn gái hợp thức hóa thế nào?

ANTD.VN - Đủ cơ sở nhận biết nguồn tiền do “ông trùm” lừa đảo phạm tội mà có nhưng bố mẹ và bạn gái Phó Đức Nam vẫn tích cực chuyển hóa hàng trăm tỷ đồng…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế”. Trong đó, “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, 186 bị can khác bị truy tố về một trong các tội tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” hoặc “Trốn thuế”. Trong số này, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ đẻ của Phó Đức Nam) bị xác định đã có hành vi giúp con trai rửa tiền.

Dàn "siêu xe" của Mr Pips Phó Đức Nam bị tạm giữ.

Theo đó, tài liệu tố tụng thể hiện, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Sau đó, “ông trùm” đường dây lừa đảo Mr Pips cùng bạn gái và bố mẹ hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, cáo trạng xác định, mặc dù biết rõ tiền do bị can Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng vẫn giúp sức “ông trùm” khi sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.

Đó là 2 căn hộ tại tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bố mẹ bị can Nam đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng do con trai phạm tội mà có để mua các tài sản này.

Tiếp đến là căn hộ T2-B28.03, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TP.HCM. Trong đó, bố mẹ Nam sử dụng hơn 4,4 tỷ đồng để thanh toán.

Những căn hộ khác là A2-36.07, chung cư The Grand Manhattan, 100 đường Cô Giang, TP.HCM trị giá hơn 4,4 tỷ đồng và căn nhà P2.11, dự án ID Junction tại Long Thành, Đồng Nai, sử dụng hơn 7,7 tỷ đồng để thanh toán cho chủ đầu tư.

Số lượng kim loại quý liên quan đến vụ án bị thu giữ.

Đối với bị can Lê Thị Liễu, từ ngày 11-4-2024 đến 10-5-2024, dù biết rõ nguồn gốc tiền do con trai phạm tội nhưng vẫn sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và chổng chuyển đến. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, bị can Liễu gửi tiền tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.

Sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố và do sợ tiền của trai trong các tài khoản, sổ tiết kiệm bị thu giữ, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt. Sau đó, bố Nam đem 45 tỷ đồng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến; gửi một đồng nghiệp 20 tỷ đồng và gửi người em “đồng hao” 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, mẹ Nam rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Bị can Liễu cho số USD, vàng này cùng với tiền mặt, vàng đang có sẵn trong nhà vào 2 balo và 1 vali có khóa mã số, rồi mang đi gửi ở nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột bị can Thắng). Còn 2 chiếc balo bên trong có 5,7 tỷ đồng và 134 miếng vàng cùng 100 ngàn USD, mẹ Nam mang gửi Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, bị can Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng đi ra ngân hàng để mở 2 sổ tiết kiệm mang tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng… Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên theo quy định.

Tương tự, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) cũng có hành vi giúp sức “ông trùm” lừa đảo rửa tiền với tổng số hơn 384 tỷ đồng. Bạn gái “ông trùm” lừa đảo cũng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Theo đó, Tâm được Nam giao quản lý tiền, tài sản của Nam. Cặp đôi bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy (người họ hàng của Nam) sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài ra, bị can còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1 triệu USD và đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để Phó Đức Nam mua vàng.

Đối với hành vi cùng Nguyễn Thị Thủy bán căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng tiền bán căn hộ này. Tuy nhiên, tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với bạn gái Phó Đức Nam về hành vi trốn thuế.