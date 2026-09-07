Cha mẹ chấp hành, con “đầu trần”: Nghịch lý trong những ngày đầu năm học

ANTD.VN - Dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ngay trong những ngày đầu năm học mới. Đáng chú ý, không ít trường hợp phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại để con “đầu trần” đến trường.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh và phụ huynh đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai thường xuyên, song ngay trong những ngày đầu năm học 2026-2027, tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn ra.

Đáng chú ý, không ít trường hợp vi phạm lại xuất phát từ chính phụ huynh - những người trực tiếp đưa, đón và có vai trò hình thành thói quen, ý thức chấp hành pháp luật cho con em mình.

Trường hợp phụ huynh chở học sinh ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi học

Sáng 7-9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 14 tổ chức kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh và phụ huynh trong giờ cao điểm đến trường.

Qua kiểm tra, bên cạnh những trường hợp chấp hành nghiêm, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại để con em ngồi phía sau trong tình trạng “đầu trần”.

Trường hợp anh N.V.C., trú tại Yên Sở, là một ví dụ. Anh C. điều khiển xe máy đưa con gái đến trường, bản thân đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhưng cháu bé ngồi phía sau không đội. Lý do được đưa ra là buổi sáng không tìm thấy mũ của con, trong khi anh vội đi làm nên đã chủ quan cho con đi học mà không có mũ bảo hiểm.

Tương tự, chị H.T.Q., trú tại Hoàng Mai, chở con nhỏ đến trường nhưng không trang bị mũ bảo hiểm cho con. Chị cho biết bản thân có thói quen đội mũ, đã nhắc con nhưng cháu không chịu đội nên chị bỏ qua vì buổi sáng phải đưa tiếp hai người con khác đến trường.

Đáng chú ý hơn, anh T.N. điều khiển xe máy chở cùng lúc hai con nhỏ học cấp 1. Trong khi người cha đội mũ bảo hiểm đúng quy định, cả hai cháu bé phía sau đều không đội. Khi được hỏi, anh N. cho rằng các con còn nhỏ, đội mũ khó chịu nên không ép.

Những lý do như “vội đi làm”, “không tìm thấy mũ”, “con không chịu đội” hay “trẻ còn nhỏ, đội mũ khó chịu” có thể xuất phát từ những tình huống rất đời thường. Tuy nhiên, đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, đó không thể là lý do để người lớn bỏ qua quy định pháp luật.

Cảnh sát giao thông kiểm tra trường hợp học sinh điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

Hành vi của cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu lên con trẻ. Một phụ huynh nghiêm túc chấp hành pháp luật sẽ tạo cho con thói quen tôn trọng pháp luật. Ngược lại, sự dễ dãi, tùy tiện của người lớn rất dễ trở thành “bài học” đầu tiên về việc coi thường quy định giao thông đối với trẻ.

Thực tế này cũng cho thấy, công tác tuyên truyền nếu chỉ dừng ở việc phổ biến quy định là chưa đủ. Lực lượng CSGT đã thường xuyên tuyên truyền tại trường học, hướng dẫn học sinh và phụ huynh về các quy định bảo đảm an toàn khi đưa, đón trẻ. Tuy nhiên, khi những vi phạm vẫn tái diễn, điều đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ chính nhận thức của mỗi gia đình.

Mang mũ bảo hiểm nhưng phải đến khi bị các chú Cảnh sát giao thông nhắc nhở, em học sinh này mới đội

Vẫn còn nhiều học sinh hồn nhiên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đến trường

Theo Đội CSGT đường bộ số 14, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra, xử lý hằng ngày, đồng thời phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thông tin về học sinh vi phạm cũng được tổng hợp, gửi về nhà trường để phối hợp với gia đình có biện pháp nhắc nhở, giáo dục.

Các trường hợp vi phạm đều được xử lý, thông tin học sinh vi phạm sẽ được thông báo về trường để phối hợp giáo dục

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ nhằm xử phạt mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi. Tuy nhiên, để mục tiêu đó đạt hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng hay nhà trường.

Mong các bậc phụ huynh hãy là tấm gương cho con trẻ

Bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Mỗi phụ huynh cần hiểu rằng, một vài phút vội vàng không thể quan trọng hơn sự an toàn của con; sự khó chịu nhất thời của trẻ không thể là lý do để người lớn bỏ qua quy định. Và quan trọng hơn, muốn con trở thành một người tham gia giao thông văn minh, chấp hành pháp luật, cha mẹ phải là người làm gương trước tiên.

Khi người lớn nghiêm túc, trẻ sẽ học cách nghiêm túc. Khi cha mẹ tôn trọng pháp luật, trẻ sẽ hình thành thói quen tôn trọng pháp luật. Văn hóa giao thông của một đứa trẻ không bắt đầu từ cổng trường mà bắt đầu ngay từ cách cha mẹ chở con đến trường mỗi ngày.