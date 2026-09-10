Gió lạnh đầu mùa áp sát biên giới, Bắc bộ mát mẻ dài ngày, Trung bộ mưa lớn

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng thông tin, sáng sớm nay 10/9, bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến đến gần sát biên giới phía Bắc nước ta. Ở vùng núi và trung du phía Đông Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc bộ có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát.

Gió lạnh đầu mùa tràn về đã áp sát biên giới đất liền, trong sáng nay toàn Bắc bộ trời mát mẻ

Ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc bộ, Quảng Trị, Tp. Huế, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 10/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, khu vực cao nguyên Trung bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.