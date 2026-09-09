Tập huấn nghiệp vụ cho người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy, cứu nạn

ANTD.VN - Trong các ngày 8 và 9/9/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Gia Lâm tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy, nổ cho 800 học viên là người đứng đầu cơ sở, người được phân công làm nhiệm vụ PCCC&CNCH tại các cơ sở trên địa bàn xã.

Các học viên thực hành sử dụng bình PCCC xử lý cháy giả định

Tại chương trình tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; trao đổi về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ và những nguy cơ thường gặp tại các loại hình cơ sở. Đồng thời, học viên được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối và đường thoát nạn, phương tiện PCCC tại chỗ và cách xử lý tình huống ngay từ giai đoạn ban đầu.

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các điều kiện an toàn PCCC&CNCH; duy trì công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Đối với người được phân công làm nhiệm vụ PCCC&CNCH tại cơ sở, cán bộ hướng dẫn phương pháp tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, quản lý phương tiện, hướng dẫn lực lượng tại chỗ và phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra, qua đó phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn và thực hành một số kỹ năng cơ bản như báo cháy, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Các tình huống được trao đổi gắn với đặc điểm hoạt động thực tế của cơ sở, giúp học viên chủ động nhận diện nguy cơ và nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình PCCC cho học viên

Trong quá trình tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở; hướng dẫn việc duy trì điều kiện an toàn, tổ chức tuyên truyền cho người lao động và những người có mặt tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp vật tư, hàng hóa, bảo đảm lối thoát nạn và duy trì phương tiện PCCC ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Thông qua chương trình tập huấn, người đứng đầu cơ sở và người được phân công làm nhiệm vụ PCCC&CNCH tại các cơ sở trên địa bàn xã Gia Lâm được củng cố kiến thức pháp luật, trách nhiệm quản lý, kỹ năng tự kiểm tra và kinh nghiệm xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu. Đây là những nhân tố trực tiếp tổ chức, duy trì điều kiện an toàn tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ, hướng dẫn thoát nạn, tổ chức chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác PCCC&CNCH tại từng cơ sở, đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa cơ sở với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn PCCC trên địa bàn xã Gia Lâm.