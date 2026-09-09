Nhanh chóng hỗ trợ người cao tuổi đi lạc đoàn tụ gia đình

ANTD.VN -Ngay sau khi tiếp nhận một cụ bà có biểu hiện đãng trí, không nhớ rõ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ với gia đình và hỗ trợ cụ trở về nhà an toàn.

Khoảng 10h30 ngày 7/9/2026, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận một cụ bà do người dân đưa đến trụ sở trong tình trạng có biểu hiện không nhớ rõ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà. Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Cảnh sát khu vực đã ân cần động viên, tìm hiểu thông tin để xác định thân nhân, tuy nhiên cụ bà không nhớ được thông tin gia đình và đường về nhà.

Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người cao tuổi đi lạc trở về gia đình



Sau thời gian ngắn xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy đã xác định được danh tính, địa chỉ cư trú của cụ bà L. và liên hệ với chị N.T.H. (con gái cụ) để thông báo cho gia đình đến đón.

Có mặt tại trụ sở Công an phường cùng đại diện Tổ dân phố, chị N.T.H. xúc động khi thấy mẹ khỏe mạnh, an toàn. Chị H. cho biết, cụ bà rời nhà tại số 105, tổ 32, Khu Lao Động Phà Đen, phường Vĩnh Tuy từ sáng sớm ngày 7/9/2026. Khi phát hiện cụ đi lạc, gia đình đã chia nhau tìm kiếm tại các tuyến phố, ngõ xóm lân cận mà cụ thường lui tới nhưng không có kết quả.

Khi gặp lại người thân, đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tình trong quá trình xác minh, hỗ trợ cụ bà trở về với gia đình an toàn.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ người cao tuổi đi lạc trở về với gia đình là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy.