Thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong tuổi trẻ Công an Thủ đô

ANTD.VN -Tuổi trẻ Công an thành phố Hà Nội nối dài truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tri ân các Anh hùng liệt sĩ bằng những hành động thiết thực tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô. Từ những nén hương thành kính, những đóa hoa tri ân, chỉnh trang không gian tưởng niệm... mỗi việc làm đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống.