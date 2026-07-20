Giám đốc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả lĩnh án tù khiêm khắc

ANTD.VN - Chiều 20-7, sau thời gian nghị án, Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên bản án đối với 19 bị cáo trong cụ Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, buôn bán hàng triệu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòaa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) 11 năm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 26 năm tù.

Liên quan, bị cáo Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech, vợ Khiêm) bị tuyên tổng hình phạt 12 năm 6 tháng tù về các tội tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

17 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt 18 tháng tù (hưởng án treo) đến 6 năm tù về một trong hai tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” hoặc “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình xét xử cho thấy, Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và bị cáo Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) là người điều hành Công ty Herbitech. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Công ty Herbitech có nhà máy sản xuất tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ năm 2018 đến tháng 4-2025, Khiêm cùng đồng phạm tổ chức thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu để trốn nghĩa vụ thuế và sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp để đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, các bị cáo còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Từ tháng 4-2020 đến tháng 4-2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ. Hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền doanh thu không kê khai nhằm che giấu tiền thuế lên tới 190 tỷ đồng. Dù thực tế hoạt động kinh doanh có lãi nhưng nhiều năm liền Công ty Herbitech vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6-2023, Khiêm chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Sau đó sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.