Truy tố 2 nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty An Việt Úc

ANTD.VN - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố đối với bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại Tập thể Viện thú y, phường Kim Liên, Hà Nội, tạm trú phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Nguyên giám đốc Công ty An Việt Úc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 103 ngày 13/11/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nôi.

Đồng thời truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại chung cư M3-M4, 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), Nguyên giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hiện bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 14 ngày 24/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị 2 bị can đến cơ quan Công an; Viện kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu bị can tiếp tục bỏ trốn thì được xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.