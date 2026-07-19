Nửa đêm phóng hỏa đốt xe ô tô của hàng xóm

ANTD.VN -Lợi dụng đêm khuya, một đối tượng đã mang xăng đến nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt xe ô tô.

Khoảng 23h15 ngày 15/7/2026, Công an xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (trú tại xã Đoan Hùng) về việc gia đình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 19A-812.90 và xe mô tô biển kiểm soát 19K1-012.01 đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua hình ảnh camera xác định, khoảng 23h07 phút cùng ngày có một nam giới đi vào sân nhà ông Th., đặt giẻ dưới gầm xe ô tô, châm lửa rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất từ camera

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Lực (SN 1983, hàng xóm của ông Th) là người thực hiện hành vi phóng hỏa. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực tại cơ quan Công an

Đến khoảng 15h ngày 16/7/2026, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lực khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Lực khai nhận do phát sinh mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Th. nên nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo một mảnh vải và bật lửa đến nhà ông Th., đổ xăng dưới gầm xe ô tô rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả 2 phương tiện.