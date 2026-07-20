Bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các chủ tàu bè

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1963) và Nguyễn Thành Võ (SN 1974), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

2 đối tượng Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thành Võ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường thủy, tối 6-7, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Mạo Khê tổ chức tuần tra trên tuyến sông Đá Bạc.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Võ đang lên tàu mang số hiệu NB-2915 để thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa "thu tiền an ninh", trong khi Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền áp sát, chờ sẵn để đưa Võ tiếp tục đến các phương tiện khác thực hiện hành vi tương tự.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thành Võ đã nhiều lần sử dụng thuyền nhỏ tiếp cận các tàu, thuyền neo đậu qua đêm trên tuyến sông Đá Bạc. Các đối tượng tự xưng thu "tiền an ninh", đồng thời sử dụng lời nói mang tính đe dọa, gây tâm lý lo sợ bị quấy rối, không được neo đậu hoặc bị xâm hại tài sản nếu không nộp tiền, buộc các chủ tàu, thuyền phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi lần. Sau khi nhận tiền, các đối tượng ghi biển kiểm soát phương tiện vào sổ để theo dõi, rồi tiếp tục di chuyển đến các tàu khác nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận trình báo, lấy lời khai của nhiều chủ tàu, thuyền thường xuyên neo đậu trên tuyến sông Đá Bạc. Các bị hại đều xác nhận nhiều lần bị các đối tượng yêu cầu nộp "tiền an ninh" trong tâm lý lo sợ bị gây khó dễ hoặc bị xâm hại tài sản nếu từ chối.

Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều có nhiều tiền án. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 14-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thành Võ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.