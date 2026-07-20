Khởi tố vụ tiêu thụ hơn 250 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2026, nhóm đối tượng này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Các đối tượng bị khởi tố

Đến ngày 15-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm: Mai Văn Quang (sinh năm 1973) và Hà Văn Nghĩa (sinh năm 1978, cùng trú tại Thanh Hoá); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi Hoa Châu, sinh năm 1964, trú tại phường Đông Hà, Quảng Trị); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, sinh năm 1972, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Trương Văn Quốc (sinh năm 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị); Trần Ngọc Bắc (sinh năm 1971, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.