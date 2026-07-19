Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến vi phạm tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 17-7 Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực, để điều tra về hành vi trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện công tác tổ chức coi thi, kết quả thi tại điểm thi này; đồng thời giao Công an tỉnh chủ trì xác minh khách quan, toàn diện, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.