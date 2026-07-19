Bộ đôi gọi điện lừa đảo tại Campuchia ăn chặn tiền ông chủ khi bị hại “sập bẫy”

ANTD.VN - Sang Campuchia “đầu quân” cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân trong nước, Trung sau đó rủ đồng bọn “hớt tay trên” khi bị những bị hại chuyển tiền…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xử đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1986, ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú xã Thanh Tùng, Cà Mau) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen biết với Phạm Anh Hùng (cùng quê, hiện không có mặt tại địa phương) và được rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn của Hùng, Trung đi một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài và được một đối tượng là nam giới (hiện chưa xác định) đưa bằng xe mô tô sang Campuchia qua đường tiểu ngạch.

Bộ đôi trong đường dây gọi điện lừa đảo tại Campuchia bị đưa ra tòa xét xử.

Khi đến Campuchia, Trung được đưa đến tòa nhà cao 6 tầng, có tên New World do một công ty hoạt động lừa đảo quản lý, trong đó Hùng làm quản lý tại đây.

Cùng khoảng thời gian này, Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ đi Singapore để làm nhân viên công ty đồ chơi. Tuy nhiên, sau đó xe ô tô lại chở Lam đến gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và bị cáo này cũng được đưa đến tòa nhà trên tại Campuchia. Tại đây, Trung được sắp xếp làm việc tại bộ phận D2, còn Lam làm việc tại bộ phận D1.

Trong đó, D1 là những người mới đến làm; D2 là những người D1 có kinh nghiệm được nâng lên, D3 là những D2 làm trong thời gian dài được nâng lên. Ngoài ra, D3 còn giúp chủ công ty quản lý các nhóm D1, D2.

Bộ phận D1 được công ty cung cấp điện thoại và sim; danh sách trong đó có ghi tên, tuổi, số điện thoại (địa chỉ nếu có) của bị hại (gọi là data). Vai trò của D1 là thực hiện theo kịch bản do Hùng cung cấp để gọi điện cho người bị hại tại Việt Nam.

Các đối tượng tự xưng là nhân viên của nhà mạng viễn thông, nói nạn nhân nợ cước phí và có đối tượng mạo danh để kêu gọi từ thiện. Khi người bị hại thanh minh, nói không liên quan thì D1 sẽ hướng dẫn và kết nối với cơ quan công an để giải quyết.

Khi đó, nạn nhân nói chuyện với nhóm D2 là nhóm mạo danh cơ quan công an. Nhóm này yêu cầu bị hại kê khai tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo cáo buộc, do Trung làm ở bộ phận D2 trực tiếp yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Bị cáo tìm tài khoản ngân hàng khác và yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản đó, không thông qua bộ phận tài vụ của công ty.

Do sợ bị phát hiện nên Trung bàn bạc với Lam về việc nhờ tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền của người bị hại. Tức là khi Trung liên lạc lừa đảo được thì sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản này, không thông qua bộ phận quản lý tài khoản của công ty. Số tiền chiếm đoạt được Lam và Trung chia nhau.

Tài liệu điều tra xác định, từ ngày 13-6-2024 đến ngày 10-1-2025, Lam nhờ tài khoản của người quen để nhận 64 lần số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Do sợ việc làm ăn “ngoài” bị công ty phát hiện, Trung đã nhắn tin bảo Lam về Việt Nam và Trung sẽ sắp xếp đưa Lam đi ra ngoài công ty.

Khi được ra ngoài, Lam đã trốn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Về Việt Nam, Lam tiếp tục liên lạc với Trung qua zalo để nhận tiền của những người bị hại bị lừa đảo chuyển vào để chiếm đoạt.

Đến ngày 10-1-2025, Trung thông báo với Lam không chuyển tiền vào tài khoản cũ do tài khoản này sử dụng trong thời gian dài dễ bị cơ quan công an phát hiện. Sau đó, Trung không liên lạc với Lam và cũng về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Trong số các nạn nhân, có người bị chiếm đoạt số tiền ít nhất là 5 triệu đồng và nhiều nhất là 540 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định, ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được hưởng 400 triệu đồng là tiền công lừa đảo do công ty bên Campuchia trả.