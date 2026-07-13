Cặp vợ chồng sản xuất, buôn bán hàng giả bị đề nghị án tù nghiêm khắc

Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc

Hôm nay (13-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xử cặp vợ chồng giám đốc và 17 bị cáo liên quan trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa án cùng cấp xử phạt Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 8-9 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là từ 23-26 năm tù.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

Vợ bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt là từ 11-13 năm tù.

Viện kiểm sát cũng đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 17 bị cáo còn lại (đều là nhân viên Công ty Herbitech) mức án thấp nhất từ 15 tháng cho hưởng treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh bị truy tố nêu trên..

Viện kiểm sát đánh giá, vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm phạm tội "vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận". Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Khiêm và vợ bị cáo này giữ vai trò chủ mưu, lãnh đạo, doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo này. Các bị cáo còn lại với vai trò giúp sức, chỉ là những người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên được xem xét và cho hưởng mức án nhẹ hơn.

Thuê lại tài sản của chính mình

Quá trình xét xử cho thấy, Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và bị cáo Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) là người điều hành Công ty Herbitech. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Công ty Herbitech có nhà máy sản xuất tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ năm 2018 đến tháng 4-2025, Khiêm cùng đồng phạm tổ chức thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu để trốn nghĩa vụ thuế và sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp để đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, các bị cáo còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Từ tháng 4-2020 đến tháng 4-2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ. Hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền doanh thu không kê khai nhằm che giấu tiền thuế lên tới 190 tỷ đồng. Dù thực tế hoạt động kinh doanh có lãi nhưng nhiều năm liền Công ty Herbitech vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6-2023, Khiêm chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Sau đó sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.