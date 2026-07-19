Hơn 3.000 người mắc bẫy lừa của đường dây kinh doanh tiền ảo

ANTD.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về chuyên án của lực lượng Công an tỉnh điều tra, khám phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” sử dụng công nghệ Blockchain.

Các đối tượng trong vụ án

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt có hội nghị thu hút trên 700 người tham gia.

Các đối tượng đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia, hứa hẹn sau 1 năm đầu tư lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu. Chính vì vậy, rất nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã đầu tư, góp vốn với hy vọng sinh lời và dành dụm cho gia đình, con cháu.

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an thu thập được những thông tin, tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Trong thời gian dài, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp thành lập nhiều Tổ công tác, tiến hành điều tra, xác minh, triệu tập các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt thu thập tài liệu, chứng cứ, thiết bị, dữ liệu điện tử…

Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp. Các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che dấu hành vi phạm tội rất tinh vi, số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng.

Từ các nguồn thông tin xác định, ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Hiếu thành lập 4 công ty, gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do chính đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX” trên “sàn” CANVANEX. Song địa điểm hoạt động chính của các đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các Tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.

Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành “sàn” điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…

Tại Cơ quan Công an, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, nên đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác.

Lê Trung Hiếu đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Theo đó, các Công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo Cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quản bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.

Cơ quan điều tra đấu tranh đối tượng Hiếu

Ban chuyên án bước đầu xác định, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.