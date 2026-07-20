Bộ Y tế xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

ANTD.VN - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long với tổng số tiền 189 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực dược.

Theo quyết định, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc và không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi lưu hành đối với các thay đổi lớn, cũng như các thay đổi nhỏ thuộc diện phải phê duyệt, của 10 thuốc.

Các thuốc vi phạm gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus, Cotrimxazon 960.

Ngoài ra, đơn vị cũng không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc đối với 8 thuốc. Các thuốc này gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Nootripam 800, Panalgan Plus, Cotrimxazon 960.

Công ty này cũng bị xử phạt vì bán thuốc Nootripam 800 (hoạt chất Piracetam 800mg) cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.



Bên cạnh đó, công ty cũng không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định trong giai đoạn trước ngày 1/7/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Một vi phạm khác là không thực hiện kê khai giá đối với 4 mặt hàng thuốc thiết yếu, bao gồm: Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200.

Với các sai phạm trên, công ty bị xử phạt tổng số tiền là 189 triệu đồng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.