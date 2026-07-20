Nhân viên hiệu cầm đồ câu kết với khách lừa tiền của ông chủ

ANTD.VN - Được chủ cửa hàng cầm đồ giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và đôn đốc trả nợ, Ngọc đã cấu kết với người ngoài sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của ông chủ…

Ngày 20-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quán (SN 1990, ở xã Châu Ninh, Hưng Yên) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh và bản án bị cáo đang phải chấp hành 18 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cùng bị xác định phạm 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Anh Ngọc (SN 1987, ở phường Phú Diễn, Hà Nội) bị tuyên phạt 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ở xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) phải lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Văn Sơn (SN 1986, ở xã Đông Anh, Hà Nội) lĩnh án 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2022, Phạm Văn Sơn mở dịch vụ cầm đồ (không đăng ký kinh doanh) tại địa bàn huyện Đông Anh (cũ), thành phố Hà Nội. Sơn cho khách hàng vay tiền với mức lãi suất cao từ 109,5 đến 182%/năm để hưởng lợi và thuê Nguyễn Anh Ngọc làm nhân viên.

Ngọc được giao nhiệm vụ đi tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền và đôn đốc khách trả tiền lãi. Trong thời gian này, Lê Văn Quán biết Sơn cho cầm cố xe ô tô mà không cần giấy đăng ký xe nên đã bàn bạc với Ngọc về việc thuê xe ô tô tự lái rồi mang đến cầm cố cho Sơn lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Quán biết nếu xe ô tô có giấy tờ chính chủ thì Sơn sẽ cho vay số tiền nhiều hơn. Do đó, Quán đã nhờ Ngọc đặt làm giả giấy đăng ký của các xe ô tô đã thuê để đưa cho Sơn nhằm vay thêm tiền. Vì Ngọc cũng cần tiền sử dụng cá nhân nên đồng ý giúp Quán để được cùng sử dụng số tiền chiếm đoạt.

Sau khi đã cầm cố xe ô tô và nhận tiền từ Sơn, Quán và Ngọc tiếp tục đưa ra các thông tin gian để Sơn cho lấy lại xe mang trả cho người cho thuê xe. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2024 đến tháng 8-2024, Lê Văn Quán và Nguyễn Anh Ngọc đã cầm cố 4 xe ô tô để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của Sơn.

Trong đó, vào ngày 6-8-2025, Quán thuê chiếc xe chiếc xe ô tô Toyota Fortuner rồi nhờ Ngọc đặt làm biển kiểm soát xe ô tô giả để cầm cố cho Sơn nhằm vay số tiền 550 triệu đồng. Sau đó, chủ xe phát hiện hành vi gian dối của Quán nên đã đến nhà Sơn lấy xe về. Trong phi vụ này, Quán chiếm đoạt của Sơn số tiền 550 triệu đồng.

Lần khác, vào ngày 31-7-2024, Quán thuê chiếc xe ô tô Kia Sonet màu đỏ và tiếp tục nhờ Ngọc đặt làm giấy đăng ký xe ô tô giả rồi mang đến cầm cố cho Sơn để vay số tiền 400 triệu đồng.

Sau đó, Ngọc bàn với Quán trả cho Sơn 50 triệu đồng, nói dối Sơn là cần xe mang trả cho khách để lấy nốt tiền vay về, mục đích để lấy lại xe. Thực hiện ý định, Quán đã lấy lại chiếc xe trên mang trả cho chủ xe và chiếm đoạt 350 triệu đồng của Sơn.

Ngoài ra, Ngọc và Quán còn thực hiện những lần khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Sơn. Đặc biệt, trong phi vụ cầm cố chiếc xe Vinfast Lus SA (tháng 7-2024), Nguyễn Văn Nam đã đóng giả là chủ xe đến gặp Sơn viết giấy bán xe nhằm giúp Quán vay thêm tiền từ Sơn.

Với hành vi nêu trên, bị cáo Nam bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Quán và Ngọc chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của Sơn.

Cơ quan tố tụng xác định, do tin tưởng những chiếc xe ô tô trên là tài sản của Quán nên Sơn đã cho Quán vay tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đồng với lãi suất từ 109,5 - 182%/ năm. Trong đó, Sơn thu lời bất chính hơn 125 triệu đồng và phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.