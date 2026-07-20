Bắt 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát, Công an xã Chương Dương, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Chương Dương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các điểm, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 19/6/2026, Công an xã Chương Dương phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Cường (SN: 1997, HKTT: Đội 3, xã Chương Dương, TP. Hà Nội) và Nguyễn Trọng Long (SN: 2000, HKTT: Đội 6, xã Chương Dương, TP. Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ: 0,304 gam ma tuý loại methamphetamine.

Các đối tượng trong vụ án

Điều tra mở rộng vụ việc, Công an xã đã triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN: 1991, HKTT: thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội) là đối tượng có liên quan để làm việc. Đến ngày 10/07/2026, đối tượng Nguyễn Xuân Thành đã đến trụ sở Công an xã Chương Dương đầu thú về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an xã Chương Dương đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.