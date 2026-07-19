Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm sách giáo khoa, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập vi phạm

Kiểm soát viên thị trường Đội QLTT số 7 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp kiểm tra tại Công ty cổ phần Dịch vụ văn phòng Bắc Hà ngày 16/7/2026

Lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập.

Trong một ngày cao điểm, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra tổng cộng 25 vụ và dự kiến sẽ xử lý vi phạm đối với 25 cơ sở kinh doanh các mặt hàng này.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, các Đội QLTT đã phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đáng chú ý, số lượng sản phẩm vi phạm bị phát hiện và thu giữ là 17.998 sản phẩm các loại, bao gồm: ba lô, bút máy, bút mực, tẩy chì, thước kẻ, gọt bút chì, hộp bút, giấy in A4.... Trong đó có nhiều sản phẩm như ba lô, túi xách giả mạo nhãn hiệu thời trang lớn, nổi tiếng trên thế giới như CHANEL.

Theo báo cáo nhanh từ lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh, tổng trị giá của số hàng hóa vi phạm bị thu giữ trong đợt kiểm tra lần này là trên 265 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm là gần 143 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, xử lý trong đợt này lên tới hơn 408 triệu đồng.

Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn số lượng lớn văn phòng phẩm, dụng cụ học tập giả mạo, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc này vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các em học sinh trước thềm năm học mới, vừa tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.