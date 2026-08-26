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Biển người đổ ra đường mừng chiến thắng, Công an Hà Nội lặng thầm giữ nhịp bình yên

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Phú Khánh

ANTD.VN - Ngay sau hồi còi mãn cuộc khẳng định ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam, hàng vạn người dân Thủ đô đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng cùng kèn trống, tạo nên bầu không khí rộn rã kéo dài xuyên đêm. Giữa dòng người, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô lặng thầm phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho ngày vui thêm trọn vẹn. Mời độc giả cùng xem video và hình ảnh phóng viên An ninh Thủ đô vừa ghi nhận tối muộn ngày 26-8 để cảm nhận không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Thủ đô...

Video: Dòng người nhuộm đỏ phố phường Hà Nội bằng cờ Tổ quốc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch
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