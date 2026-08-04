Giải cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong vụ cháy giữa đêm khuya

ANTD.VN - Chỉ sau 3 phút kể từ khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy, trực tiếp cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 4-8 tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) không chỉ cho thấy tinh thần dũng cảm, phản ứng nhanh của lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tổ chức các phân Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo khu vực, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để cứu người, chữa cháy.

Hiện trường bên trong vụ cháy

Khoảng 2h07 ngày 4-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà số 19, ngõ 8 phố Tản Đà, phường Hà Đông. Đây là căn nhà ở riêng lẻ cao 3 tầng, diện tích khoảng 40m² mỗi tầng, nằm sâu trong khu vực ngõ nhỏ, nơi việc tiếp cận chữa cháy luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Với lợi thế khoảng cách chỉ khoảng 1,3km nhờ việc bố trí lực lượng theo khu vực, đến 2h10, lực lượng chữa cháy đã có mặt, tức chỉ sau 3 phút kể từ thời điểm nhận tin. Đồng thời, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 4 cũng được điều động chi viện với 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Giải cứu 2 người đang mắc kẹt tại tầng 3

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, diện tích cháy khoảng 5m², nguyên nhân ban đầu được xác định do chập cháy xe máy. Tuy diện tích cháy không lớn, nhưng khói và khí độc nhanh chóng bao trùm cầu thang, đe dọa trực tiếp đến những người đang ở các tầng trên.

Không chút chần chừ, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình gồm hai lăng B qua ba chạc, đồng thời tổ chức nhiều mũi tiếp cận. Một mũi tập trung khống chế ngọn lửa tại tầng 1 và tầng 2, ngăn cháy lan sang các nhà liền kề; mũi còn lại khẩn trương tìm kiếm, cứu người trong điều kiện khói dày đặc.

Sau khi được giải cứu, cả hai đều có sức khỏe ổn định



Trong quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện hai người đang mắc kẹt tại tầng 3. Bằng sự bình tĩnh, bản lĩnh và nghiệp vụ thuần thục, các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận, hướng dẫn và trực tiếp đưa cả hai nạn nhân ra ngoài an toàn. Cả hai đều có sức khỏe ổn định.

Đến 2h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; khoảng 50m² diện tích công trình cùng các nhà dân liền kề được bảo vệ an toàn. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Điều đáng ghi nhận từ vụ cháy là sự quả cảm và tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong môi trường khói, khí độc và nguy cơ cháy lan luôn hiện hữu, các cán bộ, chiến sĩ đã đặt nhiệm vụ cứu người lên hàng đầu, kịp thời đưa hai nạn nhân thoát khỏi khu vực nguy hiểm trước khi đám cháy diễn biến phức tạp hơn. Việc cứu người thành công và khống chế đám cháy trong thời gian ngắn đã góp phần ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Đặc biệt, vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các phân Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo khu vực - chủ trương đang được Công an thành phố Hà Nội triển khai nhằm nâng cao năng lực ứng trực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn trong điều kiện đô thị ngày càng phát triển.

Thực tế cho thấy, nếu trước đây lực lượng phải di chuyển quãng đường xa hơn để tiếp cận hiện trường thì nay, với việc bố trí các phân Đội theo từng khu vực, thời gian xuất xe và tiếp cận được rút ngắn đáng kể. Chỉ riêng trong vụ cháy tại phố Tản Đà, việc có mặt sau 3 phút kể từ khi nhận tin đã giúp lực lượng chức năng tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" - giai đoạn quyết định trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chính khoảng thời gian quý giá ấy đã tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ tiếp cận người mắc kẹt khi ngọn lửa chưa lan rộng, khống chế đám cháy ngay từ giai đoạn đầu và bảo vệ an toàn các công trình lân cận.

Trong bối cảnh Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư nằm sâu trong ngõ nhỏ, việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các phân Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không chỉ nâng cao khả năng phản ứng nhanh mà còn góp phần xây dựng thế trận chữa cháy chủ động, lấy việc cứu người là ưu tiên hàng đầu. Mỗi phút được rút ngắn trên đường đến hiện trường đều có thể đồng nghĩa với việc thêm một sinh mạng được cứu, thêm nhiều tài sản của nhân dân được bảo vệ.

Vụ cháy tại phố Tản Đà là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình tổ chức lực lượng mới. Khi lực lượng được bố trí gần dân hơn, phản ứng nhanh hơn và xử lý chuyên nghiệp hơn, "thời gian vàng" trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không còn là khái niệm mang tính lý thuyết mà đã được chuyển hóa thành kết quả cụ thể: hai người dân được cứu sống, đám cháy được khống chế kịp thời và hậu quả được hạn chế ở mức thấp nhất.