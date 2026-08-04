Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

ANTD.VN - Toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) bị thu hồi trên toàn quốc do sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean bị thu hồi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này đã ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330ml.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi do được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm có chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon (Methylsothiazolinon 3,57mcg/g và Methylchloroisothiazolinon 8,37mcg/g) không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm. Mẫu sản phẩm được lấy tại siêu thị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Tại văn bản báo cáo giải trình ngày 30/6, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết thực hiện sản xuất sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean, chai 330ml. Lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Tuy nhiên, công ty không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại công văn ngày 17/3 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp hồ sơ mỹ phẩm.

Kết quả tra cứu của Sở Y tế TP Hà Nội cũng cho thấy Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm trên; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/8.

Sở Y tế TP Hà Nội được yêu cầu giám sát việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm chưa được phép lưu hành của Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hà Nội sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/9.