Lan tỏa phong trào “Ba nhất” vì bình yên địa bàn

ANTD.VN - Không chỉ là phong trào thi đua trong nội bộ lực lượng, "Ba nhất" với phương châm "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất" đang được Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 12 cùng các thành viên Cụm thi đua trao tặng quà cho hộ bà Nguyễn Thị Bỉnh

Từ những chuyến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình khó khăn đến các hoạt động an sinh xã hội, mỗi việc làm đều góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Gần dân từ những việc làm thiết thực

Phong trào thi đua "Ba nhất" do Công an thành phố Hà Nội phát động không chỉ hướng tới xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà còn đề cao tinh thần gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Bám sát tinh thần đó, thời gian qua, Công an xã Tiến Thắng đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 12 (gồm các xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh , Thiên Lộc, Thư Lâm, Đông Anh) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với các chương trình an sinh xã hội, tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Ngay từ đầu năm 2026, hành trình "Ba nhất" đã được Cụm thi đua số 12 triển khai bằng hoạt động dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu du lịch sinh thái 79 Mùa Xuân. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, bày tỏ quyết tâm thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đăng Tài, Phó Trưởng Công an xã Tiến Thắng đại diện Cụm thi đua số 12 thăm hỏi, trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiến Thắng

Điều đáng ghi nhận là ngay sau hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiến Thắng để thăm hỏi, trao quà, động viên các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", đồng thời góp phần gắn kết tình cảm giữa lực lượng Công an với nhân dân địa phương.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tiêu chí "Gần dân nhất" của phong trào "Ba nhất". Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự cũng được nắm bắt từ sớm, giải quyết kịp thời ngay tại địa bàn, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.

Lan tỏa nghĩa tình, vun đắp thế trận lòng dân

Không chỉ hướng về người dân trên địa bàn, phong trào "Ba nhất" còn lan tỏa tinh thần nhân văn qua nhiều hoạt động thiện nguyện. Tháng 2/2026, Cụm thi đua số 12 đã tổ chức chương trình "Suất ăn yêu thương", trao tặng 275 suất ăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Tiếp đó, chương trình "Gian hàng 0 đồng" được tổ chức tại Bệnh viện Bắc Thăng Long đã mang đến nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu hoàn toàn miễn phí cho người bệnh, giúp giảm bớt khó khăn về chi phí điều trị, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Công an xã Tiến Thắng trao kinh phí hỗ trợ cho cháu Lê Phương Khánh Linh

Song song với công tác an sinh xã hội hướng tới cộng đồng, Công an xã Tiến Thắng còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và thân nhân. Hưởng ứng chương trình "Chắp cánh những ước mơ" của Công an thành phố Hà Nội, chiều 11/5/2026, Công an xã Tiến Thắng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 12 triệu đồng mỗi năm cho cháu Lê Phương Khánh Linh, con đồng chí Lê Văn Thành - nguyên cán bộ Công an từng công tác trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Nguyễn Đăng Tài, Phó Trưởng Công an xã Tiến Thắng cùng cán bộ, chiến sĩ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, việc học tập, sinh hoạt của cháu, động viên em tiếp tục nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi. Việc làm tuy giản dị nhưng thể hiện nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, góp phần động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ yên tâm, tin tưởng, tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng, xây dựng lực lượng vững mạnh từ bên trong chính là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Khi mỗi cán bộ đều nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ tập thể, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến cũng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất".

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài bằng mô hình "Mái ấm Ba nhất - Vững lòng dân tin". Cuối tháng 7/2026, Cụm thi đua số 12 đã tổ chức đoàn công tác đến xã Tiến Thắng thăm hỏi, trao tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Nguyễn Thị Bỉnh ở thôn Thái Lai và bà Nguyễn Thị Hảo ở thôn Kim Diến. Đây đều là những hộ đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới để từng bước ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 12 cùng các đồng chí trong cụm thi đua trao tặng quà cho hộ bà Nguyễn Thị Hảo

Mỗi gia đình được trao tặng một bộ thiết bị vệ sinh cùng gạch lát nền trị giá 15 triệu đồng nhằm hỗ trợ hoàn thiện công trình nhà ở. Giá trị vật chất của món quà không phải là điều lớn nhất, mà ý nghĩa nằm ở sự đồng hành, sẻ chia của lực lượng Công an với người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng nhân dân. Đồng thời, đây cũng là cầu nối quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Thực tiễn tại xã Tiến Thắng cho thấy, khi phong trào thi đua "Ba nhất" được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân thì hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở những phần quà hay các chương trình thiện nguyện, mà còn góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Đó chính là nền tảng quan trọng để Công an xã Tiến Thắng chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, giữ vững bình yên địa bàn và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".