Hoàn Kiếm lên kế hoạch xây dựng lại chung cư cũ 23 Hàng Tre

ANTD.VN - Dự kiến, phường Hoàn Kiếm sẽ cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ tại 23 Hàng Tre thành tòa nhà 21 tầng.

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các phường liên quan khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn, trong đó có nhà số 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm.

Chung cư 23 Hàng Tre (162 Trần Quang Khải) có ba mặt tiền, trong đó hai mặt thuộc phố cổ Hà Nội.

Cụ thể, phía bắc chung cư tiếp giáp phố Hàng Thùng, phía nam tiếp giáp Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải, phía đông tiếp giáp đường Trần Quang Khải và phía tây tiếp giáp phố Hàng Tre.

Khu chung cư cũ 23 Hàng Tre

Chung cư được đưa vào sử dụng từ những năm 1984-1988 gồm hai khối nhà A và B với 4 đơn nguyên (A1 và A2, B1 và B2), cao 5 tầng với kết cấu móng nông, phần thân là cột, dầm bêtông cốt thép đổ tại chỗ. Đây là nơi ở của cán bộ, nhân viên Bộ Thủy lợi cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công trình đã xuống cấp, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Việc cơi nới "chuồng cọp" và xây thêm một tầng mái làm tăng tải trọng công trình, gây nguy hiểm và làm mất mỹ quan đô thị.

Phối cảnh dự kiến tòa nhà 21 tầng sau khi xây dựng

Kết luận kiểm định của Sở Xây dựng cho thấy nhà chung cư cũ số 23 Hàng Tre được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023. Hiện chung cư có 125 hộ dân sinh sống, một số căn tầng 1 sử dụng để kinh doanh buôn bán, hoặc cho thuê kinh doanh.

Từ thực tế trên, phường Hoàn Kiếm đã lên phương án phá dỡ và cải tạo chung cư 23 Hàng Tre. Tòa nhà mới 21 tầng, 3 tầng hầm, cao 78 m sẽ được xây dựng với tổng diện tích sàn (cả tầng hầm và tầng nổi) khoảng 20.000 m2. Thời gian thực hiện dự án cải tạo khoảng 30 tháng.

Quận Hoàn Kiếm cũ không có các khu chung cư tập trung nhưng hiện có hàng trăm chung cư cũ đơn lẻ. Các chung cư được xây dựng thời kỳ 1960-1990, một số được xây trước năm 1954.

Thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ của thành phố, những năm qua quận Hoàn Kiếm (nay là phường) đã lên phương án cải tạo các khu chung cư cũ theo hướng gom một số khu riêng lẻ vào một khu mới.

Theo chính quyền phường, hiện đã có một số nhà đầu tư vào nghiên cứu, đề xuất các phương án đối với một số khu chung cư cũ riêng lẻ.