Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Phát triển chuyên sâu - Đầu ngành Tai Mũi Họng

ANTD.VN - Với phương châm "Phát triển chuyên sâu - Đầu ngành Tai Mũi Họng", Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương luôn lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ nhằm mang đến dịch vụ y tế chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển (1969 – 2026), Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là Bệnh viện chuyên sâu, đầu ngành về Tai Mũi Họng của cả nước và là địa chỉ tin cậy trong khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

Từ tiền thân là Bệnh khoa Tai Mũi Họng với quy mô chỉ 10 giường bệnh và gần 30 cán bộ, nhân viên,đến nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã trở thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hiện đại với quy mô 320 giường bệnh cùng hơn 400 cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị từ 250.000 - 270.000 lượt người bệnh, điều trị nội trú gần 17.000 bệnh nhân và thực hiện khoảng 14.800 ca phẫu thuật. Đặc biệt, số lượng các ca phẫu thuật loại I và loại đặc biệt không ngừng gia tăng, phản ánh năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và khả năng tiếp nhận, điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật cho người bệnh với kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng trang thiết bị hiện đại

Để đạt được kết quả trên, qua các thời kỳ, Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn kiên định định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng chuyên môn làm nền tảng, phát triển nguồn nhân lực làm trọng tâm, đầu tư trang thiết bị hiện đại và xây dựng văn hóa phục vụ người bệnh làm giá trị cốt lõi:

· Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Quy tụ đội ngũ cán bộ, nhân viên là các chuyên gia đầu ngành, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao. Các bác sĩ, điều dưỡngliên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ thuật mới, thường xuyên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia trong nước và quốc tế.

· Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế: Tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; đồng thời đầu tư công nghệ cao, trang thiết bị tiên tiến trên thế giới với dự án ODA trị giá khoảng 15 triệu USD gồm: eêheejdao phẫu thuật hiện đại, hệ thống máy phẫu thuật nội soi mũi xoang tích hợp định vị 3 chiều, kính hiển vi phẫu thuật, máy xạ trị gia tốc, máy chụp CT scan 128 dãy, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla,… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám và điều trị bệnh của người dân.

· Nâng cao y đức, thái độ, ứng xử: Quyết tâm thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”; chuẩn hóa quy tắc giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tổ chức đào tạo về tác phong, văn hóa công sở và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các khoa, phòng, trung tâm. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Với những nỗ lực bền bỉ trong suốt chặng đường phát triển, Bệnh viện đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen và danh hiệu cao quý khác.

Bước sang chặng đường phát triển mới, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển toàn diện theo hướng chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và chuyển đổi số trong y tế; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xây dựng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương "Phát triển chuyên sâu – Đầu ngành Tai Mũi Họng", từng bước ngang tầm với các trung tâm Tai Mũi Họng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương – Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, đầu ngành về Tai Mũi Họng của cả nước