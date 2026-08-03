Đề xuất bổ sung 8 chính sách mới về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

ANTD.VN - Chỉ trong tháng 7/2026, đã có 8 ca chết não hiến tạng; là một dấu mốc nhân văn đặc biệt, kỳ tích của lòng nhân ái và sự lan tỏa của phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam.

TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông tin tại hội nghị

Chiều 3/8, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức hội nghị đẩy mạnh thông tin về hiến, ghép mô tạng.

TS. Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cho biết, chỉ riêng trong tháng 7/2026, cả nước đã ghi nhận 8 trường hợp người chết não hiến tặng mô, tạng, là con số cao nhất từ trước đến nay. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Từ nghĩa cử cao đẹp của 8 người hiến tạng, đã cứu giúp được nhiều bệnh nhân suy mô tạng, nhiều trái tim đã tiếp tục đập, nhiều lá gan, quả thận, lá phổi, giác mạc và nhiều mô, tạng khác đã được ghép thành công, mang lại cơ hội hồi sinh cho rất nhiều bệnh nhân trên cả nước.

Đây không chỉ là những con số thống kê mà là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái, mà kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của nhiều lực lượng: Sự quan tâm của Bộ Y tế, sự vào cuộc của các bệnh viện đã chủ động phát hiện, tư vấn và vận động hiến tạng; đội ngũ y bác sĩ không quản ngày đêm thực hiện công tác hồi sức, đánh giá, lấy, vận chuyển và ghép tạng trong thời gian ngắn nhất.

Theo đó, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng mạng lưới điều phối trên toàn quốc đã khẩn trương kết nối các đơn vị để phân bổ nguồn tạng công bằng, minh bạch và hiệu quả, sự đồng hành của các cơ quan truyền thông trong việc nâng cao nhận thức xã hội về hiến tặng mô, tạng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện và các cơ quan liên quan để mở rộng mạng lưới điều phối, tăng cường truyền thông, tổ chức chương trình đào tạo, hoàn thiện quy trình chuyên môn và hệ thống pháp luật để thúc đẩy lĩnh vực hiến và ghép mô tạng.

Xóa rào cản trong hiến tạng

Dù đã có nhiều khởi sắc, số lượng người hiến tạng từ người chết não vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Một trong những rào cản hiện nay là các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến hiến, ghép mô, tạng.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có đề xuất 8 điểm mới (chính sách). Dự thảo đã điều chỉnh điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống; mở rộng đối tượng hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết; điều kiện xác định chết não, chết tuần hoàn; điều kiện bảo đảm hoạt động cho hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác…

Về nguyên tắc điều phối ghép tạng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc nêu rõ sẽ bảo đảm bảo hòa hợp giữa người hiến và người được ghép, đặc biệt là bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan; ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, mức độ tương thích khoa học và hiệu quả điều trị; tuân thủ danh sách chờ ghép quốc gia và quy trình điều phối quốc gia.

Tại hội nghị PGS, TS Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia khẳng định, truyền thông đã và đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội về hiến, ghép mô, tạng.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều câu chuyện xúc động về nghĩa cử hiến tạng sau chết não được lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều gia đình đã vượt qua nỗi đau mất mát để trao tặng cơ hội sống cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến mô, tạng.

Theo PGS, TS Đồng Văn Hệ, cùng với sự chuyển biến về nhận thức xã hội, số lượng người hiến tạng từ chết não thời gian qua có sự gia tăng đáng kể.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó hiệu quả của công tác truyền thông, vận động được xem là động lực quan trọng, giúp cộng đồng hiểu rằng hiến tạng không chỉ là sự cho đi, mà còn là sự tiếp nối sự sống, mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh đang từng ngày chờ được ghép tạng.