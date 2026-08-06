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Giá xăng giảm từ chiều nay, RON95E10 về hơn 22.300 đồng/lít

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Vân Hằng

ANTD.VN - Từ 15h hôm nay (6-8), giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sau 2 kỳ tăng liên tiếp.

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Giá xăng dầu trong nước "hạ nhiệt"

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá mới về mức 21.728 đồng/lít; Xăng E10RON95 giảm 535 đồng/lít, về mức 22.324 đồng/lít.

Kỳ này, dầu diezel 0,05S cũng giảm 80 đồng/lít, giá mới còn 27.544 đồng/lít; Và dầu mazut giảm ít nhất, 87 đồng/kg, còn 16.391 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với các mặt hàng xăng sinh học và không trích lập với mặt hàng dầu.

Như vậy, sau 2 kỳ tăng giá mạnh liên tiếp và đứng ở mức khá cao trong suốt tháng 7, giá xăng dầu trong nước đã “hạ nhiệt”.

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