Bệnh viện Tuệ Tĩnh: Tiếp cận công nghệ y học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

ANTD.VN - Trong tiến trình đổi mới hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam) đang từng bước tiếp cận, nghiên cứu những công nghệ y sinh hiện đại, trong đó có Plasma lạnh Mirari.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Ứng dụng Plasma lạnh Mirari trong y học” cho thấy quyết tâm của bệnh viện trong việc cập nhật tiến bộ khoa học, mở rộng hợp tác chuyên môn và tìm kiếm những giải pháp mới phục vụ người bệnh.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ y tế tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng Plasma lạnh Mirari trong y học” do Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam) tổ chức ngày 7/3/2026, tại Hà Nội

Mở hướng tiếp cận công nghệ Plasma lạnh

Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam) vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng Plasma lạnh Mirari trong y học - Xu hướng mới và triển vọng toàn cầu”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý y tế cùng đại diện các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh trong nước và quốc tế.

Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là dịp để các chuyên gia cập nhật những nghiên cứu mới về Plasma lạnh - một hướng công nghệ y sinh đang được quan tâm trên thế giới.

Plasma lạnh áp suất khí quyển (Cold Atmospheric Plasma - CAP) là dạng plasma hoạt động ở mức nhiệt thấp, có khả năng tương tác với mô sống mà không tạo ra tác động nhiệt mạnh như plasma nhiệt. Các nghiên cứu hiện nay tập trung vào nhiều cơ chế tiềm năng như kiểm soát vi sinh vật tại chỗ, điều hòa phản ứng viêm, hỗ trợ quá trình tái tạo mô và phục hồi tổn thương.

Đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh, việc nghiên cứu công nghệ này mở ra thêm một hướng tiếp cận trong quá trình hiện đại hóa y học cổ truyền, tạo điều kiện để các phương pháp điều trị truyền thống có thể được nghiên cứu, đánh giá và kết hợp với những thành tựu khoa học kỹ thuật mới.

Kết hợp công nghệ hiện đại với thế mạnh y học cổ truyền

Với định hướng phát triển thành cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu về y học cổ truyền, Bệnh viện Tuệ Tĩnh có lợi thế đặc biệt trong việc nghiên cứu khả năng phối hợp giữa các phương pháp y học cổ truyền với kỹ thuật y học hiện đại.

Tại hội thảo, PGS.TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, cho rằng việc triển khai nghiên cứu Plasma lạnh là bước khởi đầu cho một chương trình nghiên cứu khoa học bài bản, hướng tới xây dựng các quy trình điều trị tối ưu khi kết hợp công nghệ hiện đại với y học cổ truyền.

PGS.TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển nền y học Việt Nam theo hướng hiện đại nhưng vẫn phát huy giá trị của y học cổ truyền. Thay vì nhìn nhận hai phương pháp như những lĩnh vực tách biệt, việc nghiên cứu khả năng phối hợp trên cơ sở bằng chứng khoa học có thể tạo thêm lựa chọn điều trị, chăm sóc và phục hồi cho người bệnh.

Đặc biệt, những bệnh lý như tổn thương da, vết thương, đau cơ xương khớp, phục hồi sau phẫu thuật hay một số bệnh lý mạn tính là những lĩnh vực có nhu cầu điều trị và chăm sóc lâu dài. Đây cũng là những nhóm bệnh mà Plasma lạnh đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ điều trị.

Với Plasma lạnh Mirari, những kết quả bước đầu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang tạo tiền đề cho quá trình nghiên cứu sâu hơn. Tiềm năng của công nghệ được kỳ vọng ở khả năng hỗ trợ kiểm soát vi sinh vật, điều hòa phản ứng viêm, thúc đẩy phục hồi tổn thương và hỗ trợ giảm đau trong một số tình huống lâm sàng. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực cần tiếp tục được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học có chất lượng cao.

Việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh chủ động tiếp cận công nghệ mới cũng cho thấy tinh thần đổi mới trong hoạt động chuyên môn. Từ nền tảng y học cổ truyền, bệnh viện đang từng bước mở rộng hợp tác, cập nhật thành tựu y học hiện đại và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Với cách tiếp cận “lấy khoa học làm nền tảng, lấy người bệnh làm trung tâm và lấy đổi mới công nghệ làm động lực”, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang mở thêm một hướng đi giàu triển vọng trong kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với thành tựu y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.