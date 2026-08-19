Trường học chủ động hướng dẫn phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GDĐT các tỉnh phía Bắc đến Quảng Trị chủ động phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong ngành giáo dục.

Mường Than tan hoang sau trận lũ vừa qua (Ảnh Cổng thông tin Mường Than)

Bộ GDĐT vừa ban hành Công điện số 1731/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị về chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21/8/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía Bắc tỉnh Quảng Trị trở ra) có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao gây lũ trên các sông, suối thượng nguồn; ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du và miền núi.

Trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong ngành Giáo dục, Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các cơ quan chuyên môn địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Thứ hai, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thiết lập và duy trì kênh thông tin thường xuyên, thông suốt với phụ huynh học sinh; tăng cường công tác quản lý, theo dõi học sinh, đặc biệt là học sinh ở khu vực có nguy cơ cao; chủ động thông báo, hướng dẫn phụ huynh và học sinh các biện pháp phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Thứ ba, chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, công trình tạm, công trình nằm ở vị trí nguy hiểm (ven sông, suối, đồi núi có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp dễ ngập úng). Xây dựng phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị dạy học, bàn ghế đến nơi an toàn khi cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 an toàn, đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động dạy học, sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn khi có cảnh báo nguy hiểm; bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các đơn vị cũng cần thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tổng hợp thiệt hại (nếu có) và báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo khắc phục; đồng thời, gửi báo cáo về Bộ GDĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.