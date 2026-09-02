Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc chiều tối 2/9: Hành khách thảnh thơi, giao thông "hạ nhiệt"

ANTD.VN - Trái ngược với những lo ngại về cảnh ùn tắc, nhồi nhét khách, 18h ngày 2/9, bến xe Mỹ Đình lại ghi nhận một khung cảnh vắng vẻ và thông thoáng.

Bến xe khách Mỹ Đình trong chiều tối 2/9

18h chiều là thời điểm thường chứng kiến cảnh đổ xô nghẹt thở sau kỳ nghỉ. Theo dự báo của lực lượng chức năng, dòng phương tiện dồn về trung tâm Hà Nội sẽ kéo dài đến tận 18h ngày 2/9. Tuy nhiên, thực tế tại khu vực cửa ra vào bến xe Mỹ Đình lại diễn ra khá trật tự.

Các xe khách từ Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La... liên tục cập bến và trả khách nhưng không còn cảnh chen chúc, chờ đợi của hành khách.



Bên trong bến thông thoáng, trật tự

Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về bến trong ngày được dự kiến dao động từ 8.000 đến 10.000 lượt. Đơn vị đã chuẩn bị hạ tầng từ sớm. Công ty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí 200 xe tăng cường riêng cho khu vực Mỹ Đình. Cùng với đó, nhân viên bến xe được yêu cầu túc trực, hướng dẫn và điều tiết phương tiện ra vào hợp lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc tại cửa bến.

Đặc thù của các chặng đường dài Tây Bắc cũng góp phần giãn luồng khách. Việc nguồn cung vé được kiểm soát và chốt sớm giúp lịch trình cập bến cố định, ngăn chặn hiện tượng khách dồn ứ cục bộ cùng một thời điểm.

Ghi nhận của phóng viên ANTĐ không có tình trạng chen chúc, xếp hàng chờ đợi

Bên cạnh năng lực điều tiết của lực lượng chức năng, yếu tố thời tiết và tâm lý người dân cũng góp phần không nhỏ vào bức tranh giao thông chiều tối. Dưới thời tiết nắng nóng của ngày 2/9, người dân đã chủ động quay lại Thủ đô từ những ngày trước để tránh phải chờ đợi tại các bến xe.

Vừa xuống khỏi bến xe, chị Nguyễn Thị Hương (quê Lào Cai) chia sẻ: "Sau mấy ngày nghỉ ở quê, hôm nay tôi tranh thủ lên sớm để tránh cảnh đông đúc hơn vào buổi tối, và hôm nay cũng có bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh 2/9 nên cho các cháu về Hà Nội sớm để xem".

Hình ảnh tại phòng chờ bến xe khách Mỹ Đình

Ghi nhận đến 19h, bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường cửa ngõ lân cận như đường Vành đai 3 trên cao qua nút giao Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng vẫn duy trì được sự thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng.