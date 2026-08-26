Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại Bến xe Gia Lâm dịp Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại của người dân dự báo tăng cao, kéo theo lưu lượng hành khách và phương tiện tại các bến xe gia tăng. Chủ động phòng ngừa, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Bến xe Gia Lâm.

Phối hợp kiểm tra bình chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ trang bị trên xe chở khách

Rà soát kỹ điều kiện an toàn PCCC

Ngày 26-8-2026, thực hiện chủ trương của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC tại Bến xe Gia Lâm, phường Bồ Đề; đồng thời tuyên truyền, phổ biến kỹ năng xử lý tình huống cháy cho đội ngũ lái xe của các doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động tại bến.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, dịp nghỉ lễ là thời điểm lưu lượng người và phương tiện tại các bến xe, tuyến giao thông tăng cao. Tần suất hoạt động lớn của phương tiện vận tải hành khách cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 kiểm tra thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt tại Bến xe Gia Lâm

Tại Bến xe Gia Lâm, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở rà soát toàn diện các điều kiện an toàn PCCC; kiểm tra hệ thống truyền tin báo cháy, nguồn nước chữa cháy, bình chữa cháy cùng các phương tiện phục vụ công tác CNCH.

Đặc biệt, các lối thoát nạn, hành lang, cầu thang phải được duy trì thông thoáng; đường giao thông nội bộ, khu vực đón, trả khách và các vị trí phục vụ xe chữa cháy tiếp cận phải luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi, không để phương tiện, hàng hóa tập kết gây cản trở khi có sự cố.

Kiểm tra nội quy, tiêu lệnh PCCC và các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH tại phòng chờ và các khu vực bán vé của Bến xe Gia Lâm

Lực lượng PCCC cơ sở được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ thường trực, chủ động phát hiện và xử lý ngay từ ban đầu các nguy cơ mất an toàn, không để sự cố nhỏ phát triển thành cháy lớn.

Lái xe được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có cháy

Đối với các doanh nghiệp vận tải, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tập trung hướng dẫn lái xe các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trên phương tiện; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở việc trang bị và sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH trên xe.

Lái xe được hướng dẫn kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, nhiên liệu, khoang động cơ, dây dẫn điện, thiết bị điện và những bộ phận có nguy cơ phát sinh nhiệt. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải kịp thời khắc phục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng rò rỉ nhiên liệu, chập điện dẫn đến cháy.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 trao đổi, thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC với lãnh đạo Bến xe Gia Lâm và đại diện doanh nghiệp vận tải

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 cũng lưu ý lái xe không tự ý câu mắc, đấu nối thêm thiết bị điện không bảo đảm an toàn; không vận chuyển hàng hóa, chất, vật dễ cháy, nổ trái quy định; không hút thuốc hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu tăng cường kiểm tra phương tiện trước và sau mỗi ca hoạt động, thường xuyên nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Trong trường hợp xảy ra cháy trên phương tiện, lái xe cần bình tĩnh xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”; nhanh chóng dừng xe tại vị trí phù hợp, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, mở cửa và hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng qua số 114.

Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chữa cháy bằng nước được thiết kế, thi công tại cơ sở

Qua kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn thực tế, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Bến xe Gia Lâm duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Quốc khánh 2/9.