Người đàn ông làm nghề môi giới mua bán lợn lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi (SN 1994, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của Công ty Cổ phần trang trại Hoàng Thái về việc Nguyễn Kim Lợi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung xác minh làm rõ: Nguyễn Kim Lợi làm công việc môi giới mua bán lợn. Khoảng đầu năm 2026 Lợi làm môi giới trung gian mua bán lợn giúp Công ty Cổ phần trang trại Hoàng Thái có địa chỉ tại xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 18-4, lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Cổ phần trang trại Hoàng Thái và khách hàng thông qua hình thức nhận đặt tiền cọc thanh toán mua bán lợn, Lợi đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 428 triệu đồng của công ty. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Lợi nạp tiền vào sàn Forex để đầu tư nhưng thua lỗ hết nên đã bỏ trốn.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy tìm đối tượng. Kết quả sau khoảng 24 giờ đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ với phương thức thủ đoạn này, trong tháng 4-2026 Lợi còn lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 500 triệu đồng của 2 bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên qua Điều tra viên Bùi Văn Dũng, số điện thoại 0971.138.668) để phối hợp điều tra, giải quyết.