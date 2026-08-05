ANTD.VN - Tại hội thảo khoa học Quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khối ngành khoa học xã hội ngày 4/8. Thứ trưởng Lê Quân cho biết, Bộ GD&ĐT đang triển khai hai nhiệm vụ lớn là xây dựng Đại học tinh hoa, các trung tâm xuất sắc và thúc đẩy ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục Đại học.

AI không nên chỉ được giảng dạy như một môn học riêng

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, tái cấu trúc chương trình đào tạo là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cơ sở giáo dục Đại học. Các chương trình cần được thiết kế theo hướng rộng mở, tăng khả năng thích ứng của người học với thị trường lao động.

Người học có thể lựa chọn ngành học theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp, song dù học ở lĩnh vực nào cũng cần được trang bị năng lực công nghệ.

Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức đào tạo cũng như yêu cầu về nguồn nhân lực, vì vậy, AI không nên chỉ được giảng dạy như một môn học riêng mà cần được tích hợp vào từng ngành, từng chương trình đào tạo.

Từ các ngành kinh tế, quản lý, luật, giáo dục đến khoa học xã hội hay khoa học sức khỏe đều đang chịu tác động mạnh mẽ của AI. Việc tích hợp AI vào chương trình đào tạo sẽ giúp sinh viên có khả năng thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của công nghệ, biết sử dụng, làm chủ và từng bước sáng tạo công nghệ trong quá trình học tập và làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các trường Đại học, đặc biệt là các trường đầu ngành, chủ động xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc về trí tuệ nhân tạo gắn với lĩnh vực thế mạnh của mình.

“Nghiên cứu AI cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhà trường, phục vụ trực tiếp cho đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị, từ đó tạo ra các mô hình có khả năng nhân rộng và chuyển giao vào thực tiễn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thúc đẩy triển khai AI đồng bộ trong các cơ sở giáo dục Đại học

Đề cập vấn đề, tái cấu trúc chương trình đào tạo cùng với đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho rằng, vấn đề không phải là hạn chế hay cấm sử dụng AI trong lớp học mà là thay đổi cách thức tổ chức dạy học.

Mục tiêu của giáo dục Đại học là đào tạo những con người biết sử dụng và làm chủ công nghệ, có tư duy giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo, thay vì chỉ khai thác AI để tìm kiếm câu trả lời.

AI đang tạo ra những thay đổi lớn trong việc xây dựng học liệu, thiết kế bài giảng và tổ chức các hoạt động học tập. Điều này đòi hỏi giảng viên phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực người học, thiết kế các hoạt động học tập gắn với chuẩn đầu ra của môn học và chương trình đào tạo.

Việc ứng dụng công nghệ cũng cần được đẩy mạnh trong quản trị Đại học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người học. Sau hội thảo, các cơ sở giáo dục Đại học cần xây dựng kế hoạch ứng dụng AI trong 5 năm tới, báo cáo Bộ GD&ĐT để tổng hợp và triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống.

Phương pháp học tập với AI có nhiều hiệu quả.

Bộ GD&ĐT nghiên cứu xây dựng các chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng AI tại các cơ sở giáo dục Đại học. Đây sẽ là cơ sở để các trường từng bước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí gián tiếp và tạo thêm nguồn lực phát triển nhà trường.

Thứ trưởng đề nghị các trường tiếp tục cụ thể hóa các yêu cầu về chuẩn đầu ra đã được quy định trong quy chế đào tạo ại học mới, trong đó, chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng AI và chuẩn ngoại ngữ của người học.

Trong đó, chuẩn ngoại ngữ cần được đánh giá bằng năng lực thực chất, còn năng lực công nghệ là yêu cầu mà các cơ sở giáo dục Đại học cần triển khai ngay để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đánh giá cao những mô hình, kinh nghiệm được các cơ sở giáo dục Đại học chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong giáo dục Đại học, đặc biệt đối với khối ngành khoa học xã hội, cần được triển khai nhanh, quyết liệt và hướng tới các sản phẩm cụ thể phục vụ đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Các cơ sở giáo dục Đại học cần triển khai AI theo lộ trình phù hợp, từ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng AI cho giảng viên và người học; Đẩy mạnh ứng dụng AI trong dạy học, nghiên cứu, tái cấu trúc chương trình đào tạo; Đến phát triển nguồn nhân lực có khả năng sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.